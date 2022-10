Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

112,15 EUR +7,37% (10.10.2022, 13:50)



XETRA-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

112,00 EUR +7,43% (10.10.2022, 13:34)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



NASDAQ OTC-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (10.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die von enorm hohen Energiekosten gebeutelten Chemiekonzerne würden zum Wochenstart deutlich zulegen. Neben den großen Playern aus dem DAX würden Werte aus der zweiten Reihe wie ( ISIN DE0005470405 WKN 547040 ) und Wacker Chemie kräftig anziehen. Der Grund sei schnell gefunden: Zum einen seien die Gaspreise deutlich gefallen. Zum anderen gebe es Aussicht auf Unterstützung durch die Bundesregierung.Regierungssprecher Steffen Hebestreit habe heute Mittag erklärt, dass die Vorschläge der Expertenkommission zur Gaspreisbremse von der Regierung zügig geprüft werden sollten. Zuvor hätten die Vorsitzenden der Kommission ihre Empfehlungen zur Entlastung von Privathaushalten und Unternehmen übergeben. Sie sähen ein zweistufiges Modell vor, das bis 2024 wirken solle. Die Experten würden unter anderem raten, dass der Staat im Dezember die Rechnung einmalig für Gas- und Fernwärmekunden übernehme. Zwischen März 2023 und mindestens Ende April 2024 solle dann eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen.Welche Vorschläge wann die Regierung in die Tat umsetzen werde, sei weiter offen. Es sei unter anderem eine europarechtliche Prüfung nötig, so Hebestreit. Bis zu den Länderberatungen am Ende der kommenden Woche sollten die verantwortlichen Ministerien über den Stand der Umsetzung berichten, habe der Regierungssprecher angekündigt. WKN 606214 ) und BASF die Gewinnerliste anführen. In MDAX würden LANXESS und Wacker Chemie ebenfalls deutlich anziehen.Bereits investiere Anleger halten an den Papieren fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Risikofreudige Anleger könnten bei dem MDAX-Duo aber auch auf eine kurzfristige Fortsetzung der Erholungsbewegung spekulieren, würden ihre Positionen aber mit einem Stopp unter dem jeweiligen Jahrestief absichern. (Analyse vom 10.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link