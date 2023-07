Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Am Dienstag nach Handelsschluss habe mit Wacker Chemie ein weiterer Vertreter des Chemie-Sektors eine Gewinnwarnung herausgegeben. Als Folge habe der MDAX-Titel am Mittwoch in der Spitze über vier Prozent verloren. Die Verluste seien zum Nachmittag jedoch aufgeholt worden, die Aktie sei zwischenzeitlich sogar ins Plus gedreht.Dass sich die Wacker Chemie-Aktie am Mittwoch trotz der Nachrichten sattelfest zeige, dürfte wohl vor allem daran liegen, dass Anleger im Zuge der Gewinnwarnungen von BASF, LANXESS und Co. ähnliches auch bei Wacker erwartet haben.Doch was habe der Münchner Chemiekonzern am Vortag eigentlich gemeldet? Konkret erwarte das Management im laufenden Jahr einen Umsatz zwischen 6,5 und 6,8 statt bisher 7,0 bis 7,5 Mrd. Euro. Das EBITDA solle in einer Spanne von 0,8 bis eine Milliarde Euro liegen, nachdem im Vorfeld 1,1 bis 1,4 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden seien. Diese Werte lägen unter dem Marktkonsens, so Wacker Chemie in der Mitteilung.Sicher, die Gewinnwarnung dürfte Anleger wenig freuen. Mit Blick auf die Kursreaktion sei diese aber wohl auch in diesem Umfang erwartet worden. Langfristig sei Wacker Chemie aber spannend. Der Konzern sei breit und mit dem Solarindustriegrundstoff Polysilizium auch in einem Trendsektor aufgestellt. Aktuell belastet allerdings das Umfeld, zudem ist die Wacker Chemie-Aktie zuletzt besser gelaufen als der Sektor, weshalb sich eine Wette auf das Papier nur für risikobewusste Anleger mit Weitblick anbietet, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link