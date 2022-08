Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie: Aktie nimmt wieder Fahrt auf - AktienanalyseBeim Münchener Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) brummt das Geschäft trotz hoher Rohstoff- und Energiekosten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen habe daher seinen Ausblick deutlich angehoben. Der Umsatz solle 2022 nun statt auf 7,5 auf 8,0 bis 8,5 Mrd. Euro steigen; im Mai habe Wacker das Ziel bereits auf 7,5 Mrd. Euro hoch gesetzt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle auf 1,8 bis 2,3 Mrd. Euro klettern. Zuvor habe das Unternehmen mit einem Rückgang auf 1,2 bis 1,5 Mrd. Euro gerechnet. Dabei würden höhere Preise für Energie und Rohstoffe laut Wacker die Ergebnisentwicklung voraussichtlich mit 1,5 Mrd. Euro belasten.Wegen der Unsicherheiten bezüglich der künftigen Erdgas-Versorgung berücksichtige das Unternehmen zudem beim unteren Ende der Gewinnspanne eine Mehrbelastung von 200 bis 250 Mio. Euro, die bei den 1,5 Mrd. für höhere Energie- und Rohstoffpreise nicht enthalten sei. Ohne diese potenzielle Belastung sei demnach 2022 ein operatives Ergebnis von 2,0 bis 2,3 Mrd. Euro möglich. Zwar sei die Prognoseerhöhung nicht überraschend gekommen. Wacker habe sie bereits im Juni angekündigt. Dass die Münchener die Latte für das EBITDA trotz der unsicheren Lage so hoch legen würden, damit hätten offenbar aber nur die wenigsten gerechnet. Die Aktie habe sich auf Monatssicht um rund 13 Prozent auf aktuell knapp 155 Euro verteuert. (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:153,30 EUR +0,66% (11.08.2022, 11:27)