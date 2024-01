Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

102,25 EUR -2,57% (10.01.2024, 18:32)



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

101,90 EUR -2,30% (10.01.2024, 17:36)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (10.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die Wacker-Chemie-Aktie notiere am späten Nachmittag rund ein Prozent im Minus. Sie setze damit den seit Mitte 2022 gültigen Abwärtstrend fort und drohe nun in den zweistelligen Bereich abzurutschen. Worauf Trader jetzt achten müssten?Allein seit Beginn des Jahres habe die Aktie bereits rund zehn Prozent verloren. Nun drohe sie auch noch unter die Unterstützungszone von 98,38 bis 102,75 Euro zu fallen. Diese ergebe sich aus dem Tief vom 26. November 2020 und den Oktober-Tiefs 2022.Sollte die Wacker-Chemie-Aktie unter diese Unterstützungszone fallen, drohe ein Rücksetzer auf das August-Hoch 2020 bei 85,76 Euro, bevor der Kurs auf das September-Tief 2020 bei 75,38 abstürzen könnte. Dies würde einem Rückgang von rund 22 Prozent entsprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: