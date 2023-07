Die jüngsten Analysen der Wall Street seien überraschend negativ für Tesla. Von den 43 Analysten, die sich mit der Aktie befassen würden, würden 18 die Aktie mit "Kaufen", 19 mit "Halten" und der Rest mit "Verkaufen" bewerten. Einige Analysten hätten ihre Analysen zu Tesla im letzten Monat nach unten korrigiert. So habe sich beispielsweise die Goldman Sachs Group (GS) als vierte Analystin den Bären angeschlossen.



Die Aktie notiere nach der Bekanntgabe der Auslieferungen für das 2. Quartal 23 bei 277,64 USD pro Aktie.



Und sie befinde sich in der wichtigsten Widerstandszone des Jahres. Wenn es gelinge, die jüngsten Gewinne zu halten, könnte es die nächste Kontrollzone am oberen Ende der Spanne von 315 USD/Aktie im Jahr 2022 ansteuern.



Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal nach Börsenschluss am 19. Juli vorlegen, so die Experten von XTB. (Analse vom 04.07.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

253,60 EUR -0,69% (04.07.2023, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

279,82 USD +6,90% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Rückgänge, die man in den letzten Tagen bei der Tesla-Aktie erlebt habe, seien schnell durch die erwartete Zahl der Auslieferungen für das zweite Quartal des Jahres ausgeglichen worden. Aufgrund der positiven Überraschung von 5% über den Erwartungen und dem Erreichen einer interannualen Variation von 83%. 466.140 Fahrzeuge seien im Zeitraum von April bis Juni ausgeliefert worden, was eine Steigerung der Auslieferungen gegenüber dem ersten Quartal 2023 um 10% bedeute.Trotz dieser guten Nachrichten seien die Aktien des Unternehmens aus fundamentaler Sicht immer noch überbewertet und die Gewinnspannen von Tesla würden aufgrund der Preissenkungsstrategie von Elon Musk schrumpfen. Diese Preissenkungsstrategie habe die Nachfrage nicht wesentlich ankurbeln könnn, und der makroökonomische Druck laste weiterhin auf den Verbraucherausgaben. In jüngster Zeit hätten Versorgungsprobleme die Angst vor einer Lithiumknappheit geschürt. Langfristig seien die Experten optimistisch für Elektrofahrzeuge (EV) alpha, sähen aber nicht, dass sich die Aktien in absehbarer Zeit entwickeln würden. Die Experten von XTB empfehlen (langfristigen) Anlegern eher, bei den aktuellen Kursen nach Ausstiegsmöglichkeiten zu suchen.Die Aktien hätten sich von ihrem schlechtesten Jahr aller Zeiten, in dem sie 2022 um 65% gefallen seien, in bemerkenswerter Weise erholt. Die Aktien hätten sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und seien im bisherigen Jahresverlauf um 156% gestiegen und hätten damit den S&P 500 (US500) Index um etwa 140% übertroffen.Die Bruttomargen des Unternehmens "zahlen den Preis" für Teslas Preissenkungsstrategie; das Unternehmen meldete eine GAAP-Gesamtbruttomarge von 19,3% im Vergleich zu den Schätzungen von 22,4%, was die niedrigste Gewinnmarge seit dem 4. Quartal 2020 darstellt, so die Experten von XTB.Musk habe höheren Umsätzen den Vorzug vor höheren Margen (Wachstum vor Gewinn) gegeben, habe aber in letzter Zeit wieder auf die Preise gesetzt. Teslas Preissenkungen hätten die Anschaffungskosten der Fahrzeuge Model 3 und Model Y in der Hoffnung gesenkt, die Verbrauchernachfrage angesichts des makroökonomischen Gegenwinds, der die Verbraucherausgaben einschränke, anzukurbeln.Diese Preissenkungsstrategie sei auch ein Versuch von Musk gewesen, den Anteil von Tesla am Markt für Elektrofahrzeuge zu halten und auszubauen. Angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs und kurz nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's habe geschätzt, dass der Anteil von Tesla von seinen beeindruckenden 79% im Jahr 2020 bis 2025 auf weniger als 20% sinken würde.Unterm Strich hätten Musks Preissenkungen die Nachfrage jedoch nicht wesentlich angekurbelt; die Produktion habe im letzten Quartal immer noch die Auslieferungen übertrpffen. Der Anteil des Unternehmens am Markt für Elektrofahrzeuge sei ebenfalls ungewiss. Einige Analysten, wie z.B. die der Bank of America (BAC), würden schätzen, dass der Anteil des Unternehmens bis 2026 auf 18% fallen werde, was einen erheblichen Rückgang gegenüber dem Anteil von Tesla von 62% im letzten Jahr bedeute. Tesla habe ein Überangebotsproblem, da das Produktionsniveau in den letzten vier Quartalen die Auslieferungen überstiegen habe.Darüber hinaus wissen wir bereits, dass die Margen pro Fahrzeug unter Druck geraten, wenn die Verkäufe nicht steigen und Preissenkungen vorgenommen werden, so die Experten von XTB. Der gesamte Bruttomargengewinn des Unternehmens sei im Vergleich zum Vorjahr und zum Quartal gesunken. Der Gesamtumsatz aus dem Verkauf von Fahrzeugen sei trotz der Preissenkungen auf Quartalsbasis von 21,307 Mio. USD auf 19,963 Mio. USD gesunken. Angesichts dieser Zahlen seo die Rally der Aktie nicht auf Fundamentaldaten zurückzuführen, sondern auf die Euphorie des Marktes, vor allem auf KI. Dennoch sei es möglich, dass Tesla seine Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wieder verbessern könne.Die Geschäftsmöglichkeiten für Tesla würden mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen wachsen, auch aufgrund von Vorschriften, die die Öffentlichkeit dazu ermutigen würden, von Verbrennungsmotoren (ICEs) auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Für den Markt für Elektrofahrzeuge werde zwischen 2023 und 2028 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,07% prognostiziert; die Marktexpansion bedeute mehr Nachfrage für Tesla, aber auch mehr Wettbewerb. Das Unternehmen sehe sich auf den chinesischen Märkten einem härteren Wettbewerb durch BYD Company, NIO (NIO.US), Li Auto (LI.US), XPeng (XPEV.US) und andere EV-Start-ups ausgesetzt. Von den gesamten Tesla-Einnahmen hätten im ersten Quartal 23 21% aus China gestammt, so dass der zunehmende Wettbewerb auf dem chinesischen Markt, dem derzeit größten Markt für Elektrofahrzeuge, die Aufmerksamkeit der Anleger erfordere.In seinem Expansionsprozess habe Musk auch Indien ins Visier genommen; der Geschäftsführer des Unternehmens habe sich mit dem indischen Premierminister getroffen, um die Expansion zu besprechen, wobei Indien "den Automarkt antreibt, um eine "bedeutende Investition" in dem Land zu tätigen." Dieser Schritt könnte sich für Tesla als sehr fruchtbar erweisen und die Kosten für die Autoproduktion senken, was dazu beitragen würde, einen positiven Cashflow aufrechtzuerhalten, aber die Experten sähen immer noch keine Rettung der Aktie vor dem kurzfristigen Gegenwind in 2H23.Aus fundamentaler Sicht sei die Tesla-Aktie überbewertet und werde zu nicht zu rechtfertigenden Basisprämienmultiplikatoren gehandelt. Auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) werde die Aktie bei einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4,87 USD für 2024 mit 51,4x gehandelt, verglichen mit dem Durchschnitt der Kontrollgruppe von 19,7x. Das Verhältnis von Umsatz zu Unternehmenswert (S/EV) für 2024 liege bei 6,1x gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 3,3x.Es sehe also nicht so aus, als ob Tesla als Wachstumswert fair bewertet werde, da die hohe Bewertung die künftigen Erträge in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld berücksichtige, in dem die Gewinnspannen von Tesla unter Druck stünden. Der Markt traue Tesla möglicherweise zu viel für seine langfristigen Aussichten zu.