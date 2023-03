Standardisieren wir die relative Bewertung ergibt sich aus unserer Grafik, dass der NASDAQ-100 aktuell rund 0,4 Standardabweichungen unter seinem langfristigen relativen Bewertungsdurchschnitt handelt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Dies möge auf den ersten Blick nicht allzu imposant erscheinen. Im Vergleich zu den massiven Überbewertungen, welche man beispielsweise aus der Coronaphase kenne, sei die Bewertungsprämie jedoch bedeutend abgebaut worden. Mit anderen Worten: Der NASDAQ-100 erscheine historisch betrachtet gegenüber dem S&P 500 unterbewertet.



Bewertungen würden einen der dominantesten Faktoren zur Erklärung der mittel- bis langfristigen Ertragserwartung an den Aktienmärkten darstellen. Es stelle sich daher die Frage, welche künftige Performance von den aktuellen Bewertungsniveaus rein statistisch gesehen für Wachstumstitel zu erwarten wäre. Hierzu würden die Analysten die historische annualisierte Überrendite des NASDAQ-100 vs. S&P 500 gegen die historische relative Bewertung regressieren.



Unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten (relativen) Unterbewertung des NASDAQ-100 von 0,4 Standardabweichungen, ergebe das Modell der Analysten eine annualisierte Outperformance des Leitindex von gut 9% innerhalb der nächsten fünf Jahre gegenüber dem S&P 500.



In Summe würden die Analysten daher aus bewertungstechnischer Sicht einen attraktiven Einstiegszeitpunkt mit überproportionalem Ertragspotenzial beim NASDAQ-100 gegenüber dem breiten US-Markt gegeben sehen. Doch auch das sich am Horizont anbahnende Ende des US-Zinsanhebungszyklus - unsere Ökonomen rechnen mit diesem im H1 2023 - sollte für Wachstumstitel unterstützend wirken, da sich die Benchmark-Renditen von ihren aktuell hohen Niveaus wieder entfernen sollten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Des Weiteren seien bei vielen Wachstums-Unternehmen à la Alphabet, Meta & Co. ambitionierte Umstrukturierungsprogramme sowie Stellenreduktionen geplant bzw. schon vollzogen. Seit Jahresbeginn hätten die Giganten der Tech-Branche insgesamt 77.000 Stellen abgebaut. Aufgrund der daraus resultierenden Kostensenkungen würden die Analysten diese Unternehmen für das weiterhin herausfordernde konjunkturelle Umfeld in 2023 gut gerüstet sehen. (08.03.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem Jahreswechsel 22/23 ging ein äußerst schwieriges, durch makroökonomische Themen geprägtes Aktienmarktjahr zu Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Insbesondere die extremen Inflationsraten sowie Leitzinsanhebungen der EZB und US-Notenbank hätten deutliche Spuren bei den weltweit namhaftesten Börsenbarometern hinterlassen. In einem solchen Umfeld seien es vor allem Wachstums-Titel gewesen, die teils markante Kursrückgänge verzeichnet hätten. Warum? Die mit der restriktiveren Geldpolitik einhergehenden angestiegenen Benchmark-Renditen hätten nicht nur die Refinanzierungskosten der Unternehmen, sondern auch den in diversen Bewertungsmodellen zum Einsatz kommenden Diskontierungsfaktor erhöht, wodurch die Bewertungen der Unternehmen in weiterer Folge gedrückt worden seien. So auch beim NASDAQ-100 ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ).Mit dem mit Wachstumstiteln bestückten Benchmark-Index sei es im letzten Jahr kräftig abwärts gegangen. So weit, dass dieser im Oktober sein Jahrestief mit -35% (!) markiert habe. Zwar haben wir uns seitdem ein Stück weit von den Tiefs erholt, im Vergleich zu klassischen Value-Werten hinkt der Index aber weiter hinterher, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Biete sich hier eventuell auf längere Sicht eine interessante Einstiegsmöglichkeit? Um dies zu beantworten, lohne sich ein Blick auf die Bewertungsniveaus. Dazu würden die Analysten das gleichgewichtete Mittel aus KGV, Preis/Umsatz- und Preis/Buch-Verhältnis des NASDAQ-100 berechnen und dieses mit dem breiten Aktienmarkt ( S&P 500 ) vergleichen. Die Analysten würden also die relative Über- bzw. Unterbewertung ermitteln.