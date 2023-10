Eurozone durchlaufe Schwächephase



Der Einkaufsmanagerindex sei im dritten Quartal unter die kritische Marke von 50 (Durchschnitt 47,7) gefallen, was auf eine verringerte Wirtschaftstätigkeit hindeute, dies werde durch harte Daten wie Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion bestätigt. Dennoch hätten sich die jüngsten Stimmungsdaten von einem niedrigen Niveau aus verbessert. Langfristig sehe Generali Investments weiterhin Spielraum für Verbesserungen, da die Immobilienmärkte fest bleiben und die rückläufige Inflation das Wachstum der Realeinkommen und des Konsums begünstigen werde. Allerdings würden die Verbraucher bislang zögern, ihre Ersparnisse in größerem Umfang einzusetzen, und die angespannten Finanzierungsbedingungen würden sich negativ auswirken. Alles in allem erwarte Generali Investments für den Euroraum 2023/24 ein Wachstum von 0,4 Prozent/0,5 Prozent, während der Konsens bei 0,6 Prozent/0,8 Prozent liege.



China: Erste grüne Triebe?



China habe einen sehr schwachen Start ins dritte Quartal, aber im August hätten sich die Daten etwas stabilisiert. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe hätten im Durchschnitt im leicht expansiven Bereich gelegen. Dennoch sei China weiterhin mit starkem Gegenwind konfrontiert: Die Exporte seien weiter rückläufig und die globalen Einkaufsmanagerindices würden auf eine weitere Schwäche hindeuten (obwohl sich der globale Lagerzyklus stabilisiert habe). Im Inland hätten sich die Anlageinvestitionen im bisherigen Jahresverlauf weiter verlangsamt, wobei die Immobilieninvestitionen die größte Belastung darstellen würden. Die Neubautätigkeit schwächele und beeinträchtigt die Eigenfinanzierung der Entwickler. Generali Investments rechne daher mit weiteren schlechten Nachrichten. Die Politik habe in letzter Zeit deutlich versucht, die Nachfrage nach Immobilien anzukurbeln. Insgesamt habe die Fiskalpolitik zu einer Reihe gradueller Maßnahmen gegriffen. Die Einzelhandelsumsätze hätten auf die jüngste Unterstützung für Autokäufe reagiert, aber der Caixin Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor habe sich erneut abgeschwächt. Außerdem hätten die chinesischen Haushalte noch nicht damit begonnen, ihre überschüssigen Ersparnisse aus der Covid-Zeit abzubauen. Alles in allem erwarte Generali Investments eine eher L-förmige Wachstumserholung (4,8 Prozent im Jahr 2023 und 3,8 Prozent im Jahr 2024). (18.10.2023/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - In den USA erwies sich die Binnennachfrage als deutlich widerstandsfähiger gegen Inflation und höhere Zinsen als erwartet, und das BIP ist im dritten Quartal um mehr als 2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, so Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research bei Generali Investments.Der Abbau der hohen Ersparnisse und die Verlagerung hin zu Dienstleistungen hätten den Konsum weiter kräftig wachsen lassen. Die starke Inanspruchnahme von Krediten trotz historisch hoher Zinsen und die Zunahme der Zahlungsausfälle würden jedoch zeigen, dass die Bilanzen der privaten Haushalte Risse aufweisen würden. Die Investitionen außerhalb des Wohnungsbaus seien durch Ausgaben für immaterielle Güter (die weniger zinssensitiv seien) und steuerliche Anreize für den Bau von Produktionsanlagen (z. B. Chipfabriken) aufrechterhalten worden, aber der Impuls werde nicht strukturell sein. Das Ende der tilgungsfreien Zeit für Studiendarlehen und der Pandemiefonds für die Kinderbetreuung würden das verfügbare Einkommen weiter belasten. Generali Investments gehe davon aus, dass sich das Wachstum der Nulllinie nähere und im ersten Quartal 2024 leicht negativ ausfallen werde. Danach würden die nach wie vor angespannten finanziellen Rahmenbedingungen die Erholung verlangsamen, so dass erst Ende nächsten Jahres wieder ein Wachstum einsetzet. Ein langsamerer Nachfragerückgang werde dazu beitragen, die Inflation zu senken, aber Generali Investments erwarte einen sehr langsamen Übergang, so dass die Kernrate des Verbraucherpreisindex Ende 2024 immer noch bei 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr liegen werde. Die Aufwärtsrisiken seien nach wie vor gering: Eine längere Phase sehr hoher Ölpreise dürfte sich auf die Kerninflation auswirken und der jüngste Anstieg der Hauspreise und Mieten werde einen raschen Inflationsrückgang behindern.