Offensichtlich geworden seien die Probleme zuletzt anhand der chinesischen Außenhandelsdaten für Juli. Neben einem Einbruch der Exporte im Vergleich mit dem Vorjahr um 14,5 Prozent seien auch die Importe unerwartet deutlich um 12,4 Prozent gesunken und würden die schwache Inlandsnachfrage verdeutlichen. Auch deswegen sei die Unternehmensstimmung gemäß aktueller Einkaufsmanagerindices im Industriesektor weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen, vor allem in Deutschland mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt auf der exportorientierten Industrie.



In den USA deute sich zwar ebenfalls eine weitere konjunkturelle Abschwächung an, allerdings dürfte die in den kommenden Quartalen erwartete Rezession nur verhalten ausfallen. Auf Gesamtjahressicht erwarte der IWF 1,8 Prozent Wachstum in diesem und 1,0 Prozent Wachstum im nächsten Jahr. Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe dürfte gemäß aktueller Einkaufsmanagerindices künftig nur leicht nachgeben, während Dienstleister ihre Produktion voraussichtlich weiter ausweiten können. Gestützt werde die US-Wirtschaft vor allem vom privaten Konsum, der angesichts der anhaltend hohen Beschäftigungslage zuletzt sogar eine steigendes Zuversicht zu verzeichnen gehabt habe.



Die Inflationsraten würden auch nach den jüngsten Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank FED aus Sicht der Währungshüter zu hoch und unberechenbar bleiben. Daher würden beide Notenbanken weiterhin datenabhängig ihre jeweilige geldpolitische Ausrichtung festlegen. Während vonseiten der EZB noch mit einer weiteren Leitzinsanhebung im September zu rechnen sei, dürfte die FED zunächst abwarten und die Zinsen nicht weiter anheben. Leitzinssenkungen seien in der Eurozone nicht vor 2024 und für die USA frühestens Ende 2023 wahrscheinlich.



Während Euro- und US-Dollar-Zinsen bei kurzen Laufzeiten nur noch leichtes Steigerungspotenzial hätten, seien bei längeren Laufzeiten aufgrund sinkender Inflation und schwacher Wachstumsdynamik eher fallende Renditen zu erwarten. Damit dürften reale Renditen - nach Abzug der Inflation - vorerst negativ bleiben und so die Nachfrage nach realen Anlagen, wie Aktien, Edelmetallen und Immobilien grundsätzlich unterstützen. Zwar seien kurzfristig konjunkturell bedingt weitere Gewinnrevisionen und damit auch größere Rücksetzer bei einzelnen Aktien wahrscheinlich, allerdings rechne die DONNER & REUSCHEL AG aufgrund anstehender Leitzinserhöhungspausen und wegen der Aussicht auf eine wirtschaftliche Stabilisierung ab 2024 auf Aktienindexebene nicht mit größeren Abgaben. Eher dürften schon kleinere Kursverluste zu Nachpositionierungen von bisher unterinvestierten Anlagern sorgen und so die Kursentwicklung stabilisieren.



Im Immobiliensegment Wohnen in Deutschland würden jüngste Daten eine beginnende Preisstabilisierung nach der Anpassung der Preisniveaus an das jetzt im Vergleich zu den Vorjahren höhere Nominalzinsniveau andeuten. So habe der German Real Estate Index (Greix) im zweiten Quartal leicht steigende Verkaufspreise bei Ein- und Mehrfamilienhäusern zu verzeichnen gehabt. Damit werde die Erwartung unterstützt, dass es in diesem Immobiliensegment nicht zu einer allgemeinen größeren Preiskorrektur oder gar dem Platzen einer Preisblase komme. Vielmehr würden Mikrofaktoren, wie bspw. de Lage und vor allem die Energieeffizienz der jeweils individuellen Immobilie gewichtigere Faktoren für deren Preisentwicklung sein. (11.08.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumserwartungen für das laufende und das kommende Jahr bleiben insbesondere für viele Industriestaaten verhalten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe zwar die Erwartung an das globale Wachstum für 2023 leicht auf 3,0 Prozent erhöht, gefolgt von ebenfalls 3,0 Prozent im Jahr 2024. Allerdings gebe es eine deutliche Diskrepanz zwischen der Gruppe der Industriestaaten mit rund 1,5 Prozent und der Gruppe der Schwellenländer mit 4 Prozent Wachstumserwartung.Die höchsten Wachstumsraten hätten die Regionen Asien und Afrika vorzuweisen, wobei aufgrund des weit höheren Anteils an der globalen Wertschöpfung weltwirtschaftlich Asien im Fokus stehe. Die Wachstumstreiber seien dort vor allem China und Indien. Indien liege zwar mit erwarteten Wachstumsraten von 6,1 und 6,3 Prozent vorn, habe aber nur einen kleineren Anteil am globalen kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 von 7,25 Prozent. Demgegenüber stünden 5,2 und 4,5 Prozent erwartetes Wachstum in China mit einem BIP-Anteil in Höhe von 18,5 Prozent. Auch wenn Indien in den kommenden Jahren aufholen dürfte, bleibe weltwirtschaftlich vor allem die chinesische Volkswirtschaft ein wichtiger Einflussfaktor. Hier würden jedoch derzeit strukturelle Probleme überwiegen - neben der fehlenden Exportnachfrage aus den USA und Europa vor allem die demografische Alterung und die anhaltende Schwäche des Immobiliensektors - und würden damit auch die globale Industriedynamik ausbremsen.