Sehe man von der kurzfristigen Volatilität ab, so dürften Wachstumsunternehmen, die differenzierte Produkte und Dienstleistungen anböten, die einen echten Mehrwert für die Gesellschaft schaffen würden, langfristig weiter florieren. Säkulare Wachstumsthemen könnten gut geführten Unternehmen erheblichen Rückenwind geben. Zu den drei größten säkularen Wachstumsbereichen in 2023 würden gehören:



Elektrofahrzeuge: Die Experten würden glauben, dass die Transportindustrie als nächstes vor einer umfassenden Umwälzung stehe, insbesondere im Automobilbereich. Sie würden endlich große Akzeptanzkurven in Europa erreichen und in den USA durch unterstützende steuerliche Anreize an Dynamik gewinnen. Und die Möglichkeiten würden über Elektrofahrzeuge hinausgehen und sich auch auf Batterien, die Batterielieferkette und ihre Einbindung in alternative Energien zur Stromerzeugung erstrecken.



Luxus: Trotz der wirtschaftlichen und marktwirtschaftlichen Unsicherheit würden die führenden Luxusmarken weiterhin florieren. Man könne eine Luxusmarke nicht über Nacht aufbauen. Die Entwicklung dauere Jahre, und der Kundenstamm sei weitgehend loyal. Während die Inflation ihren Tribut bei den allgemeinen Ausgaben fordere, bleibe die Entwicklung bei den Ausgaben für Luxusgüter stabil.



Fintech: Finanztechnologieplattformen böten in den Schwellenländern überzeugende Möglichkeiten, da Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen weiterhin einen bequemeren und erschwinglicheren Zugang zu Finanzdienstleistungen suchen würden. Lateinamerika sei eine besonders attraktive Region, da die alteingesessenen Banken ihr Dienstleistungsangebot nicht ausweiten würden.



Eine zentrale Herausforderung für Investoren ist momentan, die nächsten Schritte der Zentralbanken und die entsprechenden Auswirkungen auf Wirtschaft, Wachstum und natürlich Inflation vorherzusehen, so Thiemo Volkholz. Gerade das Inflationsrisiko sei dabei gleichzeitig auch der Treiber für das weiterhin starke Aktieninteresse bei Kunden - auch wenn in diesem Jahr mit Rückschlägen zu rechnen sein werde. Insgesamt habe die realwirtschaftliche Volatilität zugenommen - insbesondere durch den Ukrainekrieg und die Pandemie. Damit einhergehend sei auch die Marktvolatilität signifikant gestiegen.



Nach einer Periode schwächerer Performance würden die Experten mittlerweile wieder ein steigendes Interesse von Investoren an Growth-Titeln sehen. Langfristig orientierte Investoren wie z.B. jene, deren Sparziel die Altersvorsorge sei, würden in der Wachstumsstrategie einen Ansatz finden, der darauf abziele, über einen längeren Zeitraum hinweg von innovativen und wachsenden Unternehmen zu profitieren. Das könnten bekannte Marken sein, aber auch Technologieführer und Unternehmen, die etwa die digitale Transformation vorantreiben und damit optimalerweise hohe Wachstumsraten erwirtschaften würden. (08.02.2023/ac/a/m)





Newark (www.aktiencheck.de) - Die Marktunsicherheit hat zu einem breit angelegten Ausverkauf bei Aktien, insbesondere bei Wachstumswerten, geführt, so Mark Baribeau, Portfolio Manager des von PGIM Investments vertriebenen PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund (ISIN IE00BDF5KX37/ WKN A2PH78) und Thiemo Volkholz, Head of German, Austrian and Swiss Accounts bei PGIM Investments.Die heutigen Märkte würden zu den schwierigsten gehören, die man seit mehreren Jahrzehnten erlebt habe. Widersprüchliche Indikatoren, mangelnde Transparenz und das Zusammentreffen von makroökonomischem Druck würden die Anleger nervös machen. Die Bewertungen seien nach dem Abschwung im Jahr 2022 nach wie vor unter Druck. Bei näherer Betrachtung zeige sich, dass der Rückgang bei den Wachstumswerten größtenteils auf Kurseinbußen und nicht auf Gewinneinbußen zurückzuführen sei.Höhere Zinssätze hätten die Abzinsungssätze erhöht, die zur Bestimmung des aktuellen Werts künftiger Erträge verwendet würden. Das zugrundeliegende Ertragswachstum bleibe allerdings relativ stabil. Da das Gesamtwachstum der Erträge in den kommenden Monaten weiter nach unten korrigiert werden könnte, würden die wenigen Unternehmen, die ihre Umsätze und Erträge dauerhaft steigern könnten, für die Anleger attraktiver. Selbst dann, wenn ihre Umsätze und Gewinne einen Rückschlag erleiden würden, dürfte ihr Wachstum ausgeprägter bleiben als das von Unternehmen, die mit niedrigeren Erwartungen gestartet seien, welche noch dazu weiter gesenkt würden.