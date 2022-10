China habe seinen zyklischen Tiefpunkt im dritten Quartal 2022 dank massiver Infrastrukturmaßnahmen erreicht. Es werde jedoch eine Lockerung der Anti-Covid-Beschränkungen erforderlich sein, um diesen Aufschwung in einen nachhaltigen Trend im Jahr 2023 zu verwandeln.



"Die Rückkehr der Inflation führt zu einer Erholung des Konjunkturzyklus", so Frédéric Leroux, Head of Cross Asset. Der Schlüssel werde nun darin liegen, die Wendepunkte zu identifizieren. Der bevorstehende Turnaround sollte in erster Linie Wachstumsaktien und Carry-Trades zugutekommen.



Die gleichzeitige Umkehr verschiedener struktureller Faktoren (Arbeitsmarkt, Sparen, Energiewende, Entwicklung der Lieferketten) werde zu einer nachhaltigen Rückkehr der Inflation auf über zwei Prozent führen. Diese Rückkehr der Inflation ermögliche die Rückkehr der Zinssätze und damit die Rückkehr zur wirtschaftlichen und finanziellen Normalität nach Jahren der Preisverzerrungen im Zusammenhang mit einer übermäßig akkommodierenden Geldpolitik.



Die Erholung des Konjunkturzyklus ermögliche somit dem aktiven Managements ein Comeback, da es in der Lage sei, Schwankungen zu antizipieren. Damit würden auch die Möglichkeiten erweitert und diversifiziert.



"Vorerst bleiben wir aufgrund des Risikos einer Kollision zwischen dissonanter Steuer- und Geldpolitik sowie der immer noch zu optimistischen Aussichten für das EPS-Wachstum vorsichtig", so Rose Ouahba, Head of Fixed Income. Die Experten würden daher ein geringes Aktienengagement, ein begrenztes Risikoniveau im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere und einen hohen Anteil an Liquidität in der Patrimoine-Palette halten.



Dennoch seien die Experten jederzeit bereit, ihre Aktien-, Kredit- und Zinsabsicherungen angesichts des extremen Anlegerpessimismus und der sich abzeichnenden (ersten) Welle eines Inflationsrückgangs zurückzukaufen.



Welche Vermögenswerte scheinen im Falle von Marktumkehrungen am attraktivsten? Nach Jahren der finanziellen Repression würden Wachstumsaktien, Kredite und festverzinsliche Anlagen allgemein wieder attraktiv. (26.10.2022/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Raphaël Gallardo, Frédéric Leroux and Rose Ouahba von Carmignac kommentieren das aktuelle Marktgeschehen:"Die Gaskrise ist ein stagflationärer Schock für Europa und Asien", so Raphaël Gallardo, Chefvolkswirt. Die USA seien durch ihre Energieautonomie geschützt, würden jedoch eine Verschärfung ihrer externen Zwänge durch die Umverteilung überschüssiger globaler Ersparnisse an Länder und Akteure erleben, die empfindlicher auf das Niveau der Realzinsen reagieren würden.Außerhalb der Vereinigten Staaten seien die Zentralbanken hin- und hergerissen zwischen Inflationsbekämpfung, Konjunkturabschwächung und dem Risiko einer fiskalischen Dominanz. Dies bedeute, dass die Anpassung der Wechselkurse, die gegenüber dem Dollar niedrig bleiben müssten, aufgeschoben werde. Wie die Situation in Großbritannien zeige, sei die Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik der Schlüssel zur Vermeidung einer plötzlichen Verschärfung der externen Zwänge.Europa sollte in diesem Winter eine Energierationierung vermeiden, aber das werde eine Stagflation im Jahr 2023 nicht verhindern.