"Doch nur weil Wachstumsaktien in Ungnade gefallen sind, heißt das nicht, dass Growth-Investments tot sind", sage Mohr. Dies zeige sich beispielsweise im Gesundheitssektor, der sich mitten in einem goldenen Zeitalter der Arzneimittelforschung befinde, in dem bedeutende Märkte in Bereichen wie Fettleibigkeit und Demenz entstünden.



Nach Ansicht von Matthias Mohr könne die Einordnung von Investitionen in Value- oder Growth-Kategorien auch zu einschränkend sein. Es gebe viele Unternehmen, die sich im Laufe ihres Lebenszyklus zwischen den beiden Kategorien hin und her bewegt hätten. "Allzu starre Klassifikationen sind für Investoren nicht nützlich", sage Mohr.



Trotz der strafferen Geldpolitik sehe Mohr keinen Grund für übertriebenen Pessimismus an den Märkten: "Die Welt befindet sich in einem schwierigen Übergang, aber es ist ein Übergang zu einem normaleren Umfeld, und ich sehe keinen Grund für Anleger, sich ernsthaft zu beunruhigen." Der geldpolitische Hintergrund seit der globalen Finanzkrise - niedrige Zinssätze und geringer Inflationsdruck - sei ungewöhnlich gewesen. All diese Liquidität habe sich positiv auf die Aktienmärkte, insbesondere auf Growth-Investitionen, ausgewirkt und sei durch den technologischen Wandel und die zunehmende Durchdringung der Wirtschaft mit internetgetriebenen Unternehmen begünstigt worden. Tatsächlich jedoch seien etwas höhere Inflationsraten und Zinssätze der Normalfall, wie ein Blick auf die Geschichte zeige. "Es ist wichtig, dass sich Anleger wieder an diese Bedingungen gewöhnen", sage der Anlageexperte.



Mohr sei der Meinung, dass Anleger auf die langfristige Zukunft der Aktienmärkte vertrauen könnten, während sie gleichzeitig bei ihren heutigen Investitionen vorsichtig sein sollten. "Ja, der Zustand der Weltwirtschaft ist besorgniserregend, denn die USA befinden sich bereits in einer technischen Rezession. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Europa aufgrund des durch die hohen Energiepreise ausgelösten Inflationsdrucks nachziehen wird. An den Märkten herrschen große Angst und Unsicherheit, aber diese Situation kann eben auch Anlagechancen bieten", betone Mohr.



Er sei überzeugt, dass innovative Technologie die Welt, in der wir leben, weiter verändern werde. In den letzten Jahren seien enorme Summen in die Energiewende, das Gesundheitswesen und technologische Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel investiert worden, weil die Menschen erkannt hätten, dass dies die Bereiche seien, die viele der bestehenden Probleme lösen könnten.



Mohr resümiere: "Viele Anleger sind verständlicherweise besorgt angesichts des vielfältigen Wandels und der damit verbundenen Unsicherheiten, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wenn ich in meiner bisherigen Investmentkarriere jedoch eines gelernt habe, dann das: Aktive Manager, die Entscheidungen auf der Basis von umfassendem Research treffen, werden trotz allen Wandels immer wieder attraktive Anlagegelegenheiten finden. Wichtig ist dabei, eine langfristige Perspektive beizubehalten und sich nicht von kurzfristigen Trends verunsichern zu lassen." (09.03.2023/ac/a/m)







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - In der Welt gibt es aktuell an drei Fronten besonders große Veränderungen: Inflation, Zinsen und Geopolitik, so Matthias Mohr, Managing Director für Financial Intermediaries Germany & Austria bei Capital Group.Das Zusammentreffen dieser Faktoren habe einen Wechsel von Growth- zu Value-Investments ausgelöst und ein sich rasch veränderndes Anlageumfeld geschaffen, das für Anleger sowohl Herausforderungen als auch Chancen biete.Aufgrund der politischen Spannungen zwischen den USA und China habe sich, laut Matthias Mohr, die Umstrukturierung der Lieferketten beschleunigt. Regierungen würden jetzt der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit Vorrang vor der Effizienz der Unternehmen und den Unternehmensinteressen einräumen. Außerdem habe der Krieg Russlands gegen die Ukraine die Energieversorgung unterbrochen, die Pläne für die Energiewende in Europa beschleunigt und die Inflation sowie die Zinssätze auf den höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten getrieben. "Wir befinden uns im Übergang von einer Ära des billigen Geldes zu einer Ära mit höheren Finanzierungskosten, und wir bekommen vor Augen geführt, wo die Schwachstellen in der Weltwirtschaft und in den Finanzmärkten liegen", sage Mohr.In einer Welt im Wandel würde für viele Anleger wieder in den Vordergrund rücken, dass wachstumsstarke Unternehmen zyklisch sein könnten - ein Konzept, das durch die extrem lange Niedrigzinsphase und die Volatilität etwas verloren gegangen sei. Sogar der Cloud-Bereich, der eine unglaubliche Wachstumsquelle gewesen sei, erweise sich als wirtschaftlich sensibel, da immer mehr Unternehmen überlegen würden, welche Art von Dienstleistungen sie auslagern oder intern halten möchten.