Bonn (www.aktiencheck.de) - Japans Wirtschaft hat in letzter Zeit ein ansehnliches Wirtschaftswachstum verzeichnet, so die Analysten von Postbank Research.



In dieser Woche würden eine Reihe von Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die mehr Aufschluss darüber geben könnten, was diese Entwicklung antreibe. Es werde erwartet, dass das Verbrauchervertrauen im August bei 37,2 und damit höher als im Juli (37,1) liegen werde. Für Juli rechne man mit einem Wachstum der Einzelhandelsumsätze um 4,3% ggü. Vj., was jedoch deutlich unter den 5,9% vom Juni liegen würde. Die Industrieproduktion in Japan dürfte ggü. Vj. um 0,7% gesunken sein, verglichen mit einem vorherigen Wert für Juni von 0,0%.



Fazit: Die japanische Wirtschaft wachse weiterhin stark: Das Wachstum im 2. Quartal entspreche einer annualisierten Rate von 6,0%. Den Erwartungen zufolge dürfte die Wirtschaft weiterhin schnell wachsen, wobei die Exporte und der Außenhandel zunehmen dürften. Die hemmenden Einflüsse aus der Weltwirtschaft würden jedoch bestehen bleiben, und die Anleger seien auf der Hut vor möglichen künftigen Änderungen der Geldpolitik. (Ausgabe vom 28.08.2023) (29.08.2023/ac/a/m)



