Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (01.06.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - WW International-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Obwohl immer mehr Menschen Hunger leiden, nimmt gleichzeitig die Fettleibigkeit (Adipositas) stark zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW).Wo früher oft nur Operationen geholfen hätten, stünden heute Medikamente zur Verfügung - bislang als Spritze, bald wohl auch als Tablette. Medikamente gegen Fettleibigkeit würden als einer der attraktivsten Pharma-Märkte gelten. Die Analysten von Morgan Stanley würden davon ausgehen, dass der Markt 2030 circa 54 Mrd. Dollar groß sein werde. 2022 seien es erst rund 2,1 Mrd. Dollar gewesen.Novo Nordisk ( ISIN DK0060534915 WKN A1XA8R ) dominiere mit dem Mittel Wegovy den Markt für Adipositas-Medikamente in den USA. Zudem würden sich Eli Lilly mit seinem eigentlich zur Behandlung von Diabetes gedachten Medikament Mounjaro und einige andere Unternehmen in dem Markt tummeln.Angesichts der Wachstumsperspektiven sei es kein Wunder, dass kürzlich WW International mit einer Übernahme für Aufsehen gesorgt habe. Der früher unter Weight Watchers firmierende Vermarkter von Diätmethoden habe die Telemedizin-Plattform Sequence geschluckt. Mit dem Zukauf im Volumen von rund 123 Mio. Dollar steige WW in das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bei Fettleibigkeit ein. Sequence sei zwar erst Ende 2021 gegründet worden, habe aber in der kurzen Zeit des Bestehens in den USA bereits 24.000 Abonnenten akquiriert und mache einen Jahresumsatz von 25 Mio. Dollar. Zudem erwirtschafte Sequence einen positiven Cashflow.Da der Turnaround im Kerngeschäft aber weiter auf sich warten lässt, sind Engagements risikobereiten Anlegern vorbehalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link