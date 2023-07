Börsenplätze WW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:

10,26 EUR -1,31% (27.07.2023, 12:04)



NASDAQ-Aktienkurs WW-Aktie:

11,54 USD +16,21% (26.07.2023, 22:00)



ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



NASDAQ-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (27.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) unter die Lupe.Mit der Übernahme von Sequence setze Weight Watchers jetzt auf Abnehm-Medikamente. Das habe der Aktie neues Leben eingehaucht, zuletzt habe zudem eine Kurszielerhöhung von Morgan Stanley für Aufschwung gesorgt.Weight Watchers habe die Übernahme des zwei Jahre alten Telemedizin-Start-ups Sequence für 132 Mio. Euro bereits im März bekanntgegeben. Es vertreibe Abnehm-Medikamente wie Wegovy und Ozempic, die nun Weight Watchers im Sortiment habe. Eine gewagte Strategie, denn 60 Jahre lang habe das Unternehmen den Grundsatz vetreten: Abnehmen gehe nur mit Disziplin und strenger Diät. Jetzt solle ein Medikament, das einmal pro Woche in den Oberschenkel gespritzt werde, als Appetithemmer eingesetzt werden.WeightWatchers habe den Philosophiewechsel, den die im letzten Jahr ernannte Chefin Sima Sistani nun durchgesetzt habe, dringend benötigt. Der Konzern habe in der Krise gesteckt, die Schulden würden sich auf rund 1,5 Mrd. USD belaufen und auch der Aktienkurs habe im Keller fest gesteckt.Bei Weight Watchers sei einiges schiefgelaufen, doch der Strategiewechsel habe die Chance auf ein Comeback ermöglicht. Das sei nun in vollem Gange. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link