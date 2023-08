Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:

Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (17.08.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - WW International: Langfristige Perspektiven stimmen - AktienanalyseDer Boom bei Abnehm-Präparaten beflügelt auch WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dabei spiele der Kauf von Sequence im Frühjahr eine entscheidende Rolle. Zur Erinnerung: Weil das klassische Geschäft mit Diäten seit Jahren im Rückmarsch sei, habe sich WW die Telemedizin-Plattform für rund 123 Mio. Dollar einverleibt. Sequence sei im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bei Fettleibigkeit tätig. Das Unternehmen habe in den USA bereits mehr als 24.000 Abonnenten akquiriert und stehe für einen Jahresumsatz von 25 Mio. Dollar. Zudem erwirtschafte Sequence einen positiven Cashflow.Der Deal habe die WW-Aktie kräftig nach oben getrieben. Allerdings hätten die Turnaround-Spekulationen nun einen Dämpfer erhalten. Denn die Quartalszahlen von WW International seien schwach ausgefallen. Zudem habe das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt und dabei Lieferengpässe für ein Medikament zur Gewichtsabnahme sowie eine Verschiebung der Abonnentenbasis angeführt.Es seien nun Einnahmen in einer Spanne von 890 Mio. bis 910 Mio. Dollar vorgesehen - 20 Mio. Dollar weniger als bislang. Auch der Umsatz im zweiten Quartal sei etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Doch die langfristigen Perspektiven würden stimmen. Das Unternehmen sei eine "unterbewertete Turnaround-Story", so Analystin Lauren Schenk von Morgan Stanley. In der Übernahme von Sequence stecke ein enormes Potenzial. Die Plattform könne dem Unternehmen im Jahr 2025 bereits einen Umsatz von 300 Mio. Dollar bescheren. (Ausgabe 32/2023)