Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:

10,908 EUR +0,46% (15.09.2023, 13:11)



NASDAQ-Aktienkurs WW-Aktie:

11,56 USD +6,94% (14.09.2023, 22:00)



ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



NASDAQ-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (15.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) unter die Lupe.Novo Nordisk habe mit Wegovy und Ozempic die Art abzunehmen revolutioniert. In der Folge sei das dänische Unternehmen zum wertvollsten börsennotierten Konzern Europas aufgestiegen. Von dem Diät-Mittel-Boom profitiere auch WW.?WW, früher Weight Watchers, habe durch Wegovy und Ozempic (Wirkstoff Semaglutid) seine Existenz gefährdet gesehen. Wer sollte sich noch auf anstrengende Diäten einlassen, wenn man mit den neuen Medikamenten im Eilverfahren richtig viel Gewicht verlieren könne? Also habe WW Sequence, ein Telemedizin-Start-up, übernommen und sich so den Zugang zum Geschäft mit den Wundermitteln gesichert.An der Börse sei das sehr gut angekommen - seit der Übernahme liege die WW-Aktie mit 220% im Plus. Die zwischenzeitliche Korrektur- und Konsolidierungsphase scheine dem Ende zuzugehen: WW stehe vor einem Break und damit vor einem Kaufsignal. Gelinge der Ausbruch, könnte die Aktie schnell Fahrt aufnehmen bis auf 15,80 USD. Dort warte der nächste Widerstand. Wer dabei sei, ziehe den Stoppkurs auf 8,80 Euro nach, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)Börsenplätze WW-Aktie: