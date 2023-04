NASDAQ-Aktienkurs WW-Aktie:

7,59 USD +0,40% (17.04.2023, 16:45)



ISIN WW-Aktie:

US98262P1012



WKN WW-Aktie:

A2PSZQ



Ticker-Symbol WW-Aktie:

WW6



NASDAQ-Symbol WW-Aktie:

WW



Kurzprofil WW International Inc.:



WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (17.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, NASDAQ-Symbol: WW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.WW International sei in den vergangenen Tagen der Hingucker gewesen. Man habe im März die Plattform Sequence übernommen. Jetzt sei die Aktie stark angestiegen, denn Goldman Sachs habe das Thema aufgegriffen. Laut den Analysten könnte das funktionieren und 2025 zu 100 Mio. USD mehr Einnahmen führen. Man habe zum Kauf geraten und als Kursziel 13 USD ausgegeben. Seit 2020 sei keine Kaufempfehlung mehr einer namhaften US-Bank erschienen, deswegen habe die Aktie jetzt so deutlich zugelegt. Anleger sollten bei der WW-Aktie die Gewinne mitnehmen, denn dies dürfte in den Tempo nicht weiter gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze WW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs WW-Aktie:7,054 EUR +2,40% (17.04.2023, 16:33)