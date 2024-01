Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise steigen heute, wobei Brent (OIL) und WTI (OIL.WTI) etwa 3% höher am Tag gehandelt werden, so die Experten von XTB.US- und britische Behörden hätten angegeben, dass die Angriffe die Fähigkeit der Houthi, feindliche Aktionen gegen den Handel im Roten Meer durchzuführen, verringert hätten. Die Houthi hätten jedoch bereits erklärt, dass sie nicht aufhören würden und dass nun alle Interessen der USA und des Vereinigten Königreichs legitime Ziele seien. Direkte militärische Maßnahmen gegen die Houthi im Jemen würden eine erhebliche Eskalation bedeuten, und es bestehe ein hohes Risiko, dass die Situation weiter eskalieren und die Stabilität in der wichtigen Ölproduktionsregion gefährden werde.WTI notiere heute 3% höher. Der Preis habe die Widerstandszone von 80 US-Dollar durchbrochen und notiere auf dem höchsten Niveau seit dem 27. Dezember 2023. Die jüngste anhaltende Schwäche des Ölpreises trotz der Spannungen im Nahen Osten sei etwas rätselhaft gewesen, aber mit der aktuellen Eskalation würden sich die Märkte einem Risiko größerer Angebotsstörungen anpassen. (12.01.2024/ac/a/m)