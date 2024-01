Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Rohölpreis ist heute um 3% gesunken und hat damit die Preiserholung der ersten Woche des Jahres 2024 deutlich zurückgenommen, so die Experten von XTB.Dennoch habe Saudi-Arabien am Wochenende eine Senkung der Ausfuhrpreise für sein arabisches Leichtöl in asiatische Länder angekündigt und den Preis auf den niedrigsten Stand seit 27 Monaten gesenkt. Es gebe Spekulationen, dass dieser Schritt nicht nur auf Nicht-OPEC-Länder, sondern auch auf Produzenten innerhalb des Kartells selbst abziele, um Manipulationen im Rahmen des aktuellen Abkommens zu verhindern und sich einen größeren Marktanteil zu sichern. Laut Reuters sei die OPEC-Produktion im Dezember gestiegen, was vor allem auf eine höhere Produktion in Nigeria, Irak und Angola zurückzuführen sei, die die weiteren Produktionskürzungen Saudi-Arabiens ausgeglichen habe. Es sei erwähnenswert, dass Angola dieses Jahr aus der OPEC-Kartellstruktur ausscheide.Rohöl der Sorte WTI gebe nach dem Aufschwung der letzten Woche wieder nach und falle heute deutlich unter die Marke von 72 USD pro Barrel. Außerdem habe der Preis den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt nicht erreicht, der seit Ende Oktober unangetastet geblieben sei. Die Zone zwischen dem 25- und dem 50-Tage-Durchschnitt gelte derzeit als Angebotszone. Darüber hinaus könne das Tief von Anfang des Jahres als potenzielle rechte Schulter der inversen Kopf-Schulter-Formation betrachtet werden. Die Nackenlinie liege derzeit bei etwa 74,75 USD pro Barrel. (08.01.2024/ac/a/m)