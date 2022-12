Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise fielen am Donnerstag um rund 2%, da eine steigende Zahl neuer Covid-Infektionen in China Sorgen über die Nachfrage auslöste, so die Experten von XTB.Auch Berichte über neue russische Raketenangriffe auf mehrere ukrainische Städte sowie die Weigerung des Kremls, Frieden mit der Ukraine zu schließen, wenn diese nicht den Vertrag über die Freigabe weiterer Gebiete akzeptiere, hätten auf die Marktstimmung gedrückt.WTI sei von den jüngsten Höchstständen bei 81,00 Dollar zurückgefallen und habe im Laufe des heutigen Tages die lokale Unterstützung bei 77,80 Dollar durchbrochen. Dennoch lasse der Verkaufsdruck nach, da die Käufer die wichtige Unterstützung bei 76,20 Dollar nicht erreichen würden, die mit dem 78,6%-Retracement der im Dezember 2021 gestarteten Aufwärtswelle und dem SMA50 zusammenfalle. Solange der Kurs darüber liege, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Gelinge es den Verkäufern hingegen, den Preis unter die vorgenannte Unterstützung zu drücken, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der Tiefststände um 73,60 Dollar fortsetzen. (29.12.2022/ac/a/m)