Der Ölmarkt habe auf die Nachricht mit einem rund 1%igen bullischen Preisunterschied bei der Eröffnung von WTI nach dem Wochenende reagiert. Da sich der Iran jedoch von dem Angriff distanziert habe und US-Behörden betont hätten, dass sie keine Eskalation und keinen Krieg mit dem Iran suchen würden, hätten die Gewinne wieder zu schrumpfen begonnen. WTI habe alle Gewinne gelöscht und handele nun fast 2% niedriger am Tag.



Betrachte man den WTI-Chart im D1-Zeitrahmen, sehe man, dass der Preis heute versucht habe, die Widerstandszone bei 78,50 USD zu überwinden, dies jedoch nicht geschafft habe, und es sei zu einer schnellen Umkehr gekommen. Darüber hinaus sei der Preis auch unter die 200-Tage-Durchschnittslinie gefallen, die im November 2023 als Widerstand fungiert habe. Das nächste zu beobachtende Unterstützungsniveau, sollte der Rückzug sich vertiefen, finde sich im Bereich von 75,00 USD. (29.01.2024/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ölpreise starteten die neue Handelswoche höher, nachdem am Wochenende eine Drohnenattacke auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien stattgefunden hatte, so die Experten von XTB.Obwohl US-Truppen im Nahen Osten seit Beginn des Israel-Hamas-Kriegs regelmäßig von mit dem Iran verbundenen Milizen angegriffen worden seien, sei dies der erste Angriff gewesen, bei dem US-Soldaten getötet worden seien. Berichten zufolge seien bei dem Angriff drei US-Soldaten getötet und Dutzende verwundet worden. Die Biden-Regierung habe schnell mit Schuldzuweisungen auf mit dem Iran verbundene Gruppen auf sich aufmerksam gemacht und Rache nach eigener Wahl und zu gegebener Zeit geschworen. Dies habe wiederum Ängste vor einem breiteren Konflikt im Nahen Osten mit der Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den USA und dem Iran wiederbelebt.