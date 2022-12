Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der WTI-Ölpreis hat in letzter Zeit eine größere Aufwärtskorrektur erfahren, so die Experten von XTB.



Im H4-Chart sei es den Verkäufern gelungen, den Vormarsch an einem wichtigen Widerstandsbereich zwischen 80,00 und 80,90 Dollar zu stoppen, der durch zwei Geometrien gekennzeichnet sei. Nach der Elliott-Wellen-Theorie ähnele die beobachtete Aufwärtsbewegung einer ABC-Korrektur, die eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung ankündigen könnte. Solange sich der Kurs unterhalb des oben genannten Bereichs befinde, sei ein weiterer Rückgang das Basisszenario. Potenzielle Kursziele könnten bei 73,90 und 70,50 Dollar liegen. Ein starker Widerstand sei bei 83,50 Dollar zu finden. (28.12.2022/ac/a/m)



