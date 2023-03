Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis zieht in dieser Woche an, wobei WTI gestern rund 5% zulegte, so die Experten von XTB.Ein Blick auf WTI im D1-Chart zeige, dass der Preis versuche, die Widerstandszone von 73,00 Dollar zu überwinden, die als untere Grenze einer zuvor durchbrochenen Handelsspanne gedient habe. Obwohl der Preis fast 15% über dem Tagestief vom 20. März 2023 notiere, sei das technische Setup noch nicht bullisch. Damit es bullisch werde, wäre ein Durchbruch über die Widerstandszone von 81,20 Dollar erforderlich, da sich dort das frühere lokale Hoch, die obere Grenze der Overbalance-Struktur und frühere Kursreaktionen befinden würden. (28.03.2023/ac/a/m)