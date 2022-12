Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TC Energy, der Betreiber der Keystone-Ölpipeline, die Kanada und die Vereinigten Staaten verbindet, erklärte, dass er aktiv an der Behebung eines Problems arbeite, das zu einem Leck in einer wichtigen nordamerikanischen Ölpipeline geführt habe, so die Experten von XTB.



TC Energy habe eine Notabschaltung des Systems vornehmen müssen, das eine Transferkapazität von 622 Tausend Barrel Öl pro Tag habe. In der Erklärung von TC Energy sei kein Zeitplan für die Wiederinbetriebnahme des Systems genannt worden. Der Ölpreis habe auf die Nachricht mit einem neuen Tageshoch der Sorte WTI knapp unter 75 Dollar pro Barrel reagiert, was einem Zuwachs von rund 3% entspreche. Ein Teil dieses Anstiegs sei bereits wieder aufgezehrt worden, sodass die nordamerikanische Öl-Benchmark heute um etwa 2,5% höher notiere. (08.12.2022/ac/a/m)

