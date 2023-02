Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die WTI-Futures stiegen am Freitag stark an, nachdem Russland angekündigt hatte, seine Produktion im März um 500.000 Barrel pro Tag (5% der Gesamtproduktion) zu senken, so die Experten von XTB.Aus technischer Sicht habe WTI die wichtige Widerstandszone zwischen 77,80 und 78,45 Dollar durchbrochen, die nun als Unterstützung diene. Solange sich der Preis darüber befinde, sei eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung das Basisszenario. Ein potenzielles Ziel liege bei 81,90 Dollar. Eine starke Unterstützung sei bei 75,75 Dollar zu finden. (13.02.2023/ac/a/m)