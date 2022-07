Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreisanstieg im bisherigen Jahresverlauf gipfelte in einem ersten Verlaufshoch im März bei gut 130 USD und einem zweiten "Echo-Hoch" bei 123,68 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seither konsolidiere das "schwarze Gold" die aufgelaufenen Kursgewinne. Per Saldo ergebe sich dadurch eine äußerst spannende Chartkonstellation, denn der Ölpreis bewege sich derzeit im Spannungsfeld zwischen einem drohenden Doppeltop und dem Abschluss des jüngsten Kräftesammelns auf Basis einer wichtigen Kernunterstützung. Die Tiefpunkte der letzten Monate bei rund 93 USD würden dabei die entscheidende Schaltstelle bilden. Nicht zuletzt der in der letzten Woche ausgebildete Innenstab unterstreiche nochmals die Bedeutung dieser Haltemarke. Um eine Trendwende zum Negativen zu vermeiden, gelte es in Zukunft also unbedingt, die Schlüsselmarke von 93 USD zu verteidigen. Ansonsten wäre die Ölpreisrally seit dem Frühjahr 2020 zunächst beendet. Dagegen würde ein Anstieg über die Marke von 105 USD - gleichbedeutend mit der "bullishen Auflösung" des o. g. Innenstabs - für ein Abprallen an der diskutierten Unterstützung und ein Ende der jüngsten Korrekturbewegung sprechen. (27.07.2022/ac/a/m)



