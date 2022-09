Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen pendelte der Ölpreis unter dem Strich seitwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe das "schwarze Gold" allerdings unter den charttechnischen Schlüsselmarken in Form der Tiefpunkte der letzten Monate bei rund 93 USD bzw. des Durchschnitts der letzten 38 Wochen (akt. bei 98,85 USD) verharrt. Ein Sprung über diese Hürden würden die Analysten weiterhin als unbedingt notwendige Ausgangsvoraussetzung ansehen, um dem Ölpreis wieder in die Erfolgsspur zu verhelfen. Ohne diesen Befreiungsschlag schwebe unverändert das bereits mehrfach diskutierte Doppeltop-Szenario über dem Ölpreis. In diesem Zusammenhang würden die jüngsten Wochentiefs zwischen 87,22 USD und 85,73 USD hervorstechen. Ein Abgleiten unter diese Lows würde der oberen Umkehrformation zusätzlichen Nachdruck verleihen, zumal die zuletzt genannte Marke bestens mit dem Hoch vom Herbst 2021 (85,40 USD) harmoniere. Die alten Ausbruchsmarken bei 77/76 USD würden bei einer negativen Weichenstellung den nächsten Rückzugsbereich definieren, während sich aus dem o. g. Doppeltop sogar ein rein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 30 USD ergebe. (06.09.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.