- OPEC: 1.079.000 Barrel pro Tag

- Saudi-Arabien: 500.000 Barrel pro Tag

- Irak: 211.000 Barrel pro Tag

- Vereinigte Arabische Emirate: 1.440.000 Barrel pro Tag

- Kuwait: 128.000 Barrel pro Tag

- Algerien: 48.000 Barrel pro Tag

- Gabun: 8.000 Barrel pro Tag

- OPEC+: 578.000 Barrel pro Tag

- Kasachstan: 78.000 Barrel pro Tag

- Russland: Verlängerung der Kürzung um 500.000 Barrel pro Tag bis Ende des Jahres (sollte im Juni enden)



WTI habe die Handelswoche mit einer großen Kurslücke begonnen, doch seien diese Gewinne später wieder aufgezehrt worden. Dennoch notiere der Ölpreis weiterhin rund 5% höher als am Vortag. Es sei jedoch zu beachten, dass es dem Preis nicht gelungen sei, eine wichtige Widerstandszone im Bereich von 87 Dollar zu erreichen, die durch frühere Preisreaktionen und die obere Grenze der Overbalance-Struktur markiert sei. Dies bedeute, dass die Aussichten weiterhin bärisch seien und ein Versuch, die Kurslücke zu schließen, nicht ausgeschlossen werden könne. Der 80-Dollar-Bereich sei die erste Unterstützung, die es in einem solchen Szenario zu beachten gelte. (03.04.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die OPEC+-Mitglieder kündigten am Wochenende massive freiwillige Kürzungen der Ölproduktion an, was zu Beginn der neuen Handelswoche zu einem sprunghaften Anstieg der Ölpreise führte, so die Experten von XTB.Insgesamt hätten 8 OPEC- und Nicht-OPEC-Länder eine Kürzung um 1,157 Millionen Barrel angekündigt. Diese Kürzungen würden ab Mai in Kraft treten und bis zum Ende des Jahres gültig sein. Darüber hinaus habe Russland angekündigt, dass seine Förderkürzung von 500.000 Barrel, die eigentlich Ende Juni 2023 auslaufen sollte, bis Ende 2023 verlängert werde. Dies sei eine massive Verringerung des Angebots, die mehr als 1% der weltweiten Produktion ausmache, und es sollte nicht überraschen, dass die Ölpreise zu Beginn der neuen Woche um über 5% angestiegen seien. Es sei jedoch anzumerken, dass solche massiven Ölförderkürzungen auch darauf hindeuten würden, dass die OPEC ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Nachfrageaussichten habe. Langfristig sei dies jedoch nicht unbedingt förderlich für die Ölpreise. Der Gemeinsame Überwachungsausschuss der OPEC+-Minister trete heute zusammen und werde Empfehlungen zur Politik abgeben. Es sei allgemein erwartet worden, dass die Empfehlungen keine Änderung der Fördermengen vorsehen würden, doch die Ankündigungen vom Wochenende hätten für Unsicherheit gesorgt.