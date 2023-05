Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise, einschließlich Brent und WTI, fielen nach der gestrigen FED-Zinssitzung um mehr als 5%, so die Experten von XTB.Betrachte man die technische Analyse von WTI auf dem H4-Intervall, so habe sich der Abwärtstrend nach Mitternacht verstärkt und es sei zu einem Test der Tiefststände vom März bei 63,6 USD pro Barrel gekommen. Der Preisrückgang sei jedoch nur vorübergehend gewesen und die Bullen hätten sofort auf dem Unterstützungsniveau reagiert, was zu einer wachstumsfördernden Hammerformation auf dem Chart geführt habe. Sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, sei auf zwei Widerstandsniveaus zu achten. Der erste liege bei 71,30 USD und ergebe sich aus der Messung des 38,2%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle. Die zweite Widerstandsmarke liege bei etwa 74 USD und werde durch die vorherigen lokalen Tiefststände und das nächste Fibonacci-Retracement - 50% - gebildet. Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, dürfte die Unterstützungsmarke bei 66,30 USD liegen, der oberen Grenze der 1:1-Formation. (04.05.2023/ac/a/m)