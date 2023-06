Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim Ölpreis wackelt derzeit der Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 67,17 USD), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit Mitte März sei das nun schon der 4. Test dieser langfristigen Glättungslinie, deren charttechnische Bedeutung zweifelsohne als hoch einzustufen sei. Zu dieser Einschätzung trage noch ein weiterer Aspekt bei: Anfang Mai habe das "schwarze Gold" eine Woche mit sehr großer Hoch-Tief-Spanne erlebt, welche sich charttechnisch in einem klassischen Außenstab niederschlage. Dieser gebe seither die Leitplanken für die weitere Kursaktivität vor, d.h. der Ölpreis schwanke in den letzten vier Wochen in den Anfang Mai vorgegebenen Grenzen. Ein Abgleiten unter die 200-Wochen-Linie würde deshalb auch das Risiko einer Verletzung dieser Grenzen signifikant erhöhen. Auf der Oberseite bilde dagegen der Abwärtstrend seit Juli vergangenen Jahres zusammen mit dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 78,00/78,42 USD) eine erste markante Widerstandszone. Die Rückeroberung dieser Hürden wäre aber nur ein erster Schritt. Für eine tragfähige Bodenbildung müsste der Ölpreis vielmehr die Hochs der letzten Monate bei gut 83 USD überwinden. (02.06.2023/ac/a/m)



