Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreisanstieg im bisherigen Jahresverlauf gipfelte in einem ersten Verlaufshoch im März bei gut 130 USD und einem zweiten "Echo-Hoch" bei 123,68 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufgrund dieser beiden Kursspitzen hätten die Analysten Ende Juli ein mögliches Doppeltop-Szenario diskutiert. Als Nackenlinie hätten dabei die Tiefpunkte der letzten Monate bei rund 93 USD fungiert. Nachdem der Ölpreis in diesem Dunstkreis zuletzt zwei Innenstäbe ausgeprägt habe, sei im Verlauf der vergangenen Woche diese charttechnische Schlüsselzone gefallen. Damit liege eine obere Umkehrformation vor und die Ölpreis-Rally seit den Corona-Tiefs vom März 2020 sollte (zunächst) beendet sein. Das Hoch vom Herbst 2021 (85,40 USD) definiere nun eine erste Unterstützung. Charttechnisch wichtiger seien indes die alten Ausbruchsmarken bei 77/76 USD. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe angeführten Trendwendeformation sogar ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 30 USD. Um das angeschlagene Chartbild dagegen wieder ins Lot zu bringen, bedürfe es einer Rückeroberung der Marke von gut 93 USD und damit einer Negierung des derzeit vorliegenden Doppeltops. (08.08.2022/ac/a/m)



