Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der von Saudi-Arabien und Russland vorgenommenen Angebotskürzungen stehen die WTI-Rohölpreise aufgrund von Bedenken über eine weltweite Konjunkturabschwächung weiterhin unter Abwärtsdruck, so die Experten von XTB.



Wie aus den PMI-Daten hervorgehe, habe die Verlangsamung der weltweiten Produktionstätigkeit die Auswirkungen der Angebotskürzungen überschattet. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes in China deute auf ein bescheidenes Wachstum, aber eine anhaltende Verlangsamung hin, während in der Eurozone und in Deutschland eine Verlangsamung und eine technische Rezession zu verzeichnen sei. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes in den USA deute auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hin, was Auswirkungen auf die Zinserhöhungsentscheidungen der US-Notenbank haben könnte. Darüber hinaus werde der Plan Russlands, die Exporte zu reduzieren, um die Ölpreise anzukurbeln, von der langsamen Wiedereröffnung Chinas überschattet. (04.07.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.



