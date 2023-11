Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OPEC+ verschiebt Treffen und deutet an, dass sie keine weiteren Produktionskürzungen wünscht, so die Experten von XTB.Im April dieses Jahres habe die gesamte OPEC+-Gruppe beschlossen, ihre Produktionsziele um mehr als 1,5 Mio. BRK pro Tag zu senken, wovon der größte Teil auf Saudi-Arabien entfallen sei. Dann hätten Saudi-Arabien und Russland beschlossen, zusätzliche freiwillige Produktionskürzungen vorzunehmen.WTI-Rohöl verliere etwa 4% und falle unter 75 USD pro Barrel. Damit sei die Unterstützung in der Nähe des 61,8-Retracements überwunden worden, und es sei zu einem Pullback vom wichtigen Widerstand bei 78 USD gekommen, wo sich der 200-SMA befunden habe. (22.11.2023/ac/a/m)