- Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral



Der Rohstoff sei von der SMA20 (aktuell bei 80,35 US-Dollar) unter die SMA50 (aktuell bei 81,23 US-Dollar) gefallen und habe sich in den letzten Handelstagen auch unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Mit diesem Move habe sich das Chartbild eingetrübt.



Erholungen, die sich einstellen könnten, hätten die Perspektive zunächst an die SMA20 bzw. an die SMA50 zu laufen. Könne sich WTI wieder über die SMA50 schieben und im Nachgang etablieren, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Erholungen einstellen könnten, die übergeordnet an die Anlaufziele laufen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden seien.



Solange der Rohstoff aber unter der SMA20 notiere, solange sei es auch möglich, dass es im Zuge von Rücksetzern bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 75,84 US-Dollar) gehen könnte.



Fazit:



Solange der Rohstoff im 4h Chart unter der SMA20 notiere, solange könnte es weiter in Richtung der SMA200 gehen. Aufhellen würde sich das 4h Chart dann wieder, wenn sich der Rohstoff über der SMA50 etablieren könne.



- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des Setups der Experten: 40%

- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des Setups der Experten: 60%



WTI Rahmenbedingungen:



Die aktuellen chinesischen Wirtschaftsdaten seien robust ausgefallen. Das BIP im 1. Quartal 2023 habe sich in China auf 4,5% belaufen und damit über den Erwartungen der Analysten gelegen. Auch die chinesische Industrieproduktion sei im letzten Monat wie deutlich gewachsen. Die Einzelhandelsumsätze hätten sich im März um über 10% erhöhen können und damit wieder auf der "vor Corona Zeit" gelegen. Die Daten seien an den Märkten allerdings nur zur Kenntnis genommen worden, da Anleger auf die Indikatoren verweisen würden, die teilweise schon wieder im Sinkflug seien. Ob sich die chinesische Wirtschaft weiter festigen könne und damit wieder zum Motor der Weltwirtschaft werde, bleibe somit abzuwarten.



In den USA hätten sich die Inflationssorgen wieder erhöht. Zwar habe die Inflation als solches in den letzten Monaten etwas nachgelassen, was viele Marktteilnehmer zu der Hoffnung veranlasst habe, dass die FED bei der nächsten Sitzung im Mai letztmalig die Zinsen erhöhen werde. Da aber die Kerninflation aber weiterhin angestiegen sei, könnte die FED auch im 2. Halbjahr an der Zinsschraube drehen.



Die Experten von XTB hatten in ihren letzten Updates immer mal wieder auf den US-Schuldenstreit hingewiesen, das erste Mal bereits vor einigen Monaten. Aktuell könnten die USA keine neuen Schulden aufnehmen, da die Schuldengrenze erreicht sei. Über eine neue Obergrenze werde seit Monaten zwischen den Demokraten und den Republikanern gerungen. Aktuell sehe es nicht so aus, als ob es zu einer Einigung komme. Da auch das Repräsentantenhaus, wo die Republikaner nur eine minimale Mehrheit hätten, zustimmen müsse, würden bereits einige Abweichler reichen, um einen Kompromiss zu kippen. Zwar sei es noch einige Zeit hin, aber dennoch sollte die aktuelle Entwicklung im Auge und immer wieder reflektiert werden.



Zum WTI Markt in den kommenden fünf Handelstagen:



Long Setups: Könne sich WTI über der 78,40 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen, die nächsten Anlaufziele der Experten bei 78,59/61, bei 78,82/84, bei 79,01/03, bei 79,24/26, bei 79,40/42, bei 79,65/67, bei 79,95/97, bei 80,01/03 und dann bei 80,35/37 US-Dollar zu erreichen. Über der 80,35/37 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an die nächsten Anlaufziele der Experten bei 80,59/61, bei 80,80/82, bei 81,02/04, bei 81,21/23, bei 81,55/57, bei 81,77/79, bei 81,96/98, bei 82,22/24, bei 82,49/51, bei 82,72/74, bei 82,96/98, bei 83,15/17 bzw. bei 83,38/40 US-Dollar gehen.



Short Setups: Könne sich der Rohstoff nicht über der 78,40 halten, so könnte WTI die nächsten Anlaufziele der Experten bei 78,19/17, bei 77,94/92, bei 77,71/69, bei 77,55/53, bei 77,38/36, bei 77,15/13, bei 76,95/93 bzw. bei 76,75/73 US-Dollar anlaufen. Unter der 76,75/73 US-Dollar Marke wären die nächsten Anlaufziele der Experten bei 76,56/54, bei 76,33/31, bei 76,11,09, bei 75,86/84, bei 75,68/66, bei 75,49/47, bei 75,29/27, bei 75,05/03, bei 74,88/86, bei 74,65/63, bei 74,45/43 und dann bei 74,15/13 US-Dollar zu finden.



Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum: seitwärts / abwärts



