Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Keine Frage: Das ganz große Momentum auf der Oberseite lässt sich derzeit beim Ölpreis (noch) nicht feststellen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und doch habe das "schwarze Gold" zuletzt einige wichtige charttechnische Hürden übersprungen. So sei beispielsweise der Abwärtstrend seit Juli 2022 inzwischen Geschichte. Noch bedeutender sei aus Sicht der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 68,19 USD). Zusammen würden beide Weichenstellungen für den Abschluss einer kleinen Bodenbildung sorgen. An dieser Stelle werde es interessant, denn ein Spurt über die horizontalen Barrieren bei rund 83 USD würde eine größere Umkehrformation abschließen. Gelinge der Befreiungsschlag, dann eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 20 USD. Im Erfolgsfall müssten Anleger also mit wieder dreistelligen Ölpreisnotierungen rechnen. Dazu passe auch der Faktor Saisonalität: Auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 stehe der Ölpreis bis Mitte Oktober vor einer konstruktiven Phase, ehe es im Verlauf des 4. Quartals danach typischerweise zu einem zyklischen Rücksetzer komme. Bis dahin besitze der Ölpreis aber noch charttechnischen und saisonalen Rückenwind. (07.08.2023/ac/a/m)





