Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits Anfang August machten wir beim Ölpreis einige hoffnungsvolle Signale aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Erinnern möchten sie in diesem Kontext an den Bruch des Abwärtstrends seit Juli 2022 sowie die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 68,74 USD). Zusammen hätten beide Weichenstellungen für den Abschluss einer kleinen Bodenbildung gesorgt. Letzteres habe seinerzeit ein ausreichendes Anschlusspotenzial versprochen, um auch die Hochpunkte vom Januar, April und August bei rund 83 USD zu überspringen. Letzteres sei dem "schwarzen Gold" jüngst gelungen, womit auch die größere, im August diskutierte, Umkehrformation vervollständigt worden sei. Aus der Höhe dieses Trendwendemusters ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 20 USD. Anleger müssten perspektivisch also wieder mit dreistelligen Ölpreisnotierungen rechnen. Helfen könnte dabei nicht zuletzt der noch bis Mitte Oktober anhaltende saisonale Rückenwind. Auf der Unterseite würden dagegen die o. g. Ausbruchsmarken bei 83 USD eine erste engmaschige Unterstützung bilden, ehe die wieder steigende 38-Wochen-Linie (akt. bei 76,64 USD) durchaus eine strategische Bedeutung besitze. (07.09.2023/ac/a/m)



