Den langfristigen Gezeitenwandel hätten die Analysten vor zwei Jahren am Vorliegen der sog. "zwei T's" festgemacht - Trendwende plus Trendbruch. Im Anschluss an das Ende der vorangegangenen 13-jährigen Baisse sei es zu einer dynamischen Erholungsbewegung gekommen, welche die Analysten vor zwölf Monaten zur These "nach einem guten Spiel (Jahr) soll man ruhen" verleitet habe. Beides seien absolute Prognosetreffer gewesen, denn 2023 könne als absolutes Übergangsjahr bezeichnet werden. Schließlich stamme die gesamte Performance mehr oder minder aus der starken Juli-Wertentwicklung und ansonsten habe sich im weiteren Jahresverlauf nur wenig getan. Übergeordnet schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer Flaggenkonsolidierung nieder. Im neuen Jahr dürfte diesem Muster Signalcharakter zukommen. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 325 Punkten) harmoniere sehr gut mit den Hochs von 2014 und 2012 bei 314 bzw. 322/326 Punkten. Ein Überwinden dieser Hürden liefere den Startschuss für die Fortsetzung des Aufwärtstrends der letzten Jahre. Dagegen decke sich die untere Begrenzung (akt. bei 269 Punkten) mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 268 Punkten), womit der "Katastrophen-Stopp 2024" klar umrissen wäre.



Nach dem Übergangsjahr 2023 könnte 2024 zum Entscheidungsjahr beim CRB-Index werden. Die beschriebene Flagge fungiere dabei als entscheidender Taktgeber. Ausgerechnet der Ölpreis konnte von der verschärften geopolitischen Lage nicht wirklich profitieren. Vielmehr sei es nach dem Jahreshoch von Ende September (95,03 USD) zu Gewinnmitnahmen gekommen. Dabei seien die gesamten Kursgewinne des Jahres 2023 ausradiert worden. Dennoch nähere sich das "schwarze Gold" einem massiven Rückzugsbereich. Als solchen werten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die horizontalen Unterstützungen zwischen rund 75 USD und 70 USD. In dieses Kursband würden auch die gleitenden Durchschnitte der letzten 200 Monate bzw. 200 Wochen (akt. bei 73,28/70,25 USD) fallen. Erst darunter drohe dem Ölpreis ernsthaftes Ungemach. Auf der Oberseite steche indes das oben genannte Jahreshoch ins Auge, welches exakt in die Nackenzone des vorangegangenen Doppeltops falle. Dringender charttechnischer Handlungsbedarf ergebe sich erst im Ausbruchsfall. Zwischen den strategischen Leitplanken handle es sich dagegen um charttechnisches Niemandsland, welches im neuen Jahr eher kurzfristig ausgerichteten Traderinnen und Tradern Chancen bieten sollte. (29.11.2023/ac/a/m)



