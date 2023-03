Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis gehört aktuell wieder auf die Beobachtungsliste einer jeden Anlegerin und eines jeden Anlegers, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im ersten Schritt liege diese Einschätzung an der seit November vergangenen Jahres laufenden Stabilisierungsphase. Interessanterweise vollziehe sich diese auf Basis der wichtigen horizontalen Haltezone bei rund 75 USD, welche zudem durch ein Fibonacci-Level (75,61 USD) unterstrichen werde. Die höhere Zeitebene - auf Monatsbasis - liefere in diesem Kontext zwei weitere wichtige Argumente. Zum einen seien im Monatsbereich drei "Hammer"-Umkehrmuster in Folge ausgeprägt worden. Zum anderen seien die letzten monatlichen Hoch-Tief-Spannen innerhalb der Schwankungsbreite vom Dezember verblieben. In der Konsequenz entstehe ein doppelter Innenstab. Bei der Suche nach dem Katalysator für die Auflösung der beschriebenen "inside months" komme der Wochenchart wieder ins Spiel. Ein Anstieg über das Januarhoch bei knapp 83 USD lasse die diskutierte Stabilisierung in einen klassischen Doppelboden umschlagen. Im Erfolgsfall lasse sich das Kursziel aus einer erfolgreichen Trendwende auf rund 95 USD taxieren. Um das neue Marktgleichgewicht nicht zu gefährden, gelte es indes, das Februartief bei 72,25 USD nicht mehr zu unterschreiten. (09.03.2023/ac/a/m)



