Kurzprofil Vulcan Energy Resources Ltd.:



Vulcan Energy Resources Limited (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das ein chemisches Produkt aus Lithiumhydroxid in Batteriequalität herstellt. Das Produkt des Unternehmens wird mit einem Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck aus seiner kombinierten Geothermie- und Lithium-Ressource im Oberrheintal in Deutschland hergestellt. Der kohlenstofffreie Lithiumextraktionsprozess nutzt erneuerbare geothermische Energie, um den Lithiumextraktionsprozess anzutreiben und ein erneuerbares Energie-Nebenprodukt zu erzeugen. Das Unternehmen beliefert den Markt für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge in Europa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vulcan Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vulcan Energy Resources Ltd. (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Oberrheingraben wolle das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energy Resources per Geothermie Lithium-haltiges Wasser fördern und extrahieren. Nun steige der niederländisch-französische Autobauer Stellantis mit 50 Millionen Euro beim Karlsruher Lithium-Förderer ein und werde damit zweitgrößter Anteilseigner. Die Aktie von Vulcan Energy kenne am Freitag kein Halten mehr.Mit den Millionen solle die geplante Produktionserweiterung im Oberrheingraben vorangetrieben werden, habe Vulcan Energie am Donnerstagabend mitgeteilt. Die Investition des Autobauers mit seinen Marken Peugeot, Citroen, Fiat und Opel sei "ein wichtiges Statement eines der größten Automobil-Hersteller der Welt für die Transformation hin zu einer nachhaltigen und strategischen Beschaffung von Batteriematerialien", habe Vulcan-Geschäftsführer, Horst Kreuter, gesagt.In einem Tweet schreibe Vulcan Energie, dass es sich um das weltweit erste Investment eines Autoherstellers in eine Lithium-Firma handele.Vulcan produziere geothermische Energie im Oberrheingraben und plane in wenigen Jahren, in großem Stil Lithiumhydroxid ohne fossile Brennstoffe und klimaneutral zu produzieren. Das Lithium werde mit chemischen Prozessen aus dem Thermalwasser gelöst. Das Metall sei als Schlüsselelement in Lithium-Ionen-Batterien begehrt. 2021 sei eine Pilotanlage in Landau in der Pfalz in Betrieb gegangen."Diese strategische Investition in ein führendes Lithium-Unternehmen wird uns helfen, eine belastbare, nachhaltige Wertschöpfungskette für unsere europäische Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge zu schaffen", habe Stellantis-Chef, Carlos Tavares, gesagt. "Wir kämpfen gemeinsam gegen die globale Erderwärmung und bieten unseren Kundinnen und Kunden saubere, sichere und erschwingliche Mobilität."Stellantis wolle bereits bis zum Ende dieses Jahrzehnts 100 Prozent batterieelektrisch betriebene Personenkraftwagen (BEV) in Europa und 50 Prozent bei Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen in den Vereinigten Staaten erreichen. Der Konzern beabsichtige, in der Branche führend bei der Eindämmung des Klimawandels zu sein und bis 2038 Netto-Null-CO2-Emisionen zu erreichen. Renault und weiteren Großkunden seien verbindliche Lieferverträge geschlossen worden.Die Aktie von Vulcan Energy reagiere mit einem Kurssprung von mehr als 20 Prozent auf den Stellantis-Einstieg.Vulcan Energy befinde sich auf gutem Weg, in Deutschland das für die Produktion von E-Auto-Batterien benötigte Lithium in großem Stil bereitzustellen. Bis das Lithium in Deutschland in großem Stil extrahiert werden könne, würden wohl noch zwei Jahre vergehen. Die schwankungsfreudige Aktie sei im Zuge der allgemeinen Börsenschwäche zuletzt deutlich unter Druck geraten und habe das tiefste Niveau seit Januar 2021 markiert.Der Small Cap befinde sich neben weiteren Lithium-Playern (etwa Albemarle Livent und Standard Lithium ) auch im Best of Lithium Index . Der Index sei seit seinem jüngsten Rekordhoch zuletzt ebenfalls etwas zurückgekommen, halte sich aber vergleichsweise deutlich besser.Der Einstieg von Stellantis bei Vulcan Energy komme einem Ritterschlag gleich. Die kostenträchtige Entwicklung der umweltfreundlichen Lithium-Produktion dürfte damit gesichert sein, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Vulcan Energy-Aktie. (Analyse vom 24.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)