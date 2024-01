Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Voyager Therapeutics Inc:



Voyager Therapeutics (ISIN: US92915B1061, WKN: A143XJ, Ticker-Symbol: VT6, NASDAQ-Symbol: VYGR) ist ein Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Expertise in der Entdeckung von Kapsiden und in der Neuropharmakologie zu nutzen, um die Hürden bei der Verabreichung zu überwinden, die die Disziplinen Gentherapie und Neurologie eingeschränkt haben. (03.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Voyager Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Voyager Therapeutics Inc (ISIN: US92915B1061, WKN: A143XJ, Ticker-Symbol: VT6, NASDAQ-Symbol: VYGR) unter die Lupe.Der "Der Aktionär" Biotech Supertrends-Index habe sich zuletzt enorm stark entwickelt. Insbesondere Blueprint Medicines und Viking Therapeutics - beides auch laufende Empfehlungen des "Aktionär" - hätten in den vergangenen Wochen besonders gut performt. Nun gebe mit Voyager Therapeutics ein weiterer Wert aus dem Index kräftig Gas.Die Aktie von Voyager Therapeutics habe am Dienstag im US-Handel bereits knapp sieben Prozent auf 9,00 Dollar zulegen können. In der Vorbörse notiere das Papier weitere gut drei Prozent im Plus bei 9,29 Dollar. Beflügelt werde die Aktie von einem Deal mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis. Beide Unternehmen hätten eine Lizenzvereinbarung und eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Demnach würden sich die Schweizer die Rechte an Gentherapien zur Behandlung der Huntington Krankheit (HD) und der spinalen muskulären Atrophie (SMA) sichern.Man werde bei der weiteren Entwicklung der Gentherapien zur Behandlung der Gehirnkrankheit HD und von Muskelschwund zusammenarbeiten, so Voyager Therapeutics am Dienstag in einer Mitteilung.Voyager erhalte gemäß der Vereinbarung eine Vorauszahlung von 100 Millionen Dollar. Davon seien 20 Millionen als Beteiligung von Novartis an Voyager vorgesehen. Darüber hinaus seien erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar vorgesehen sowie Lizenzgebühren bei möglichen künftigen Umsätzen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: