Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

36,35 EUR +0,14% (31.10.2022, 12:34)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.



Vossloh Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.



Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Vossloh mit etwa 3.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 942,8 Mio. Euro. (31.10.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) unter die Lupe.Der Bahn-Infrastruktur-Anbieter Vossloh habe mit den Neunmonatszahlen im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) überzeugt: In schwierigem Umfeld sei es gelungen, den Umsatz um über 8% auf 756,2 Mio. Euro und den Konzernüberschuss trotz gestiegener Kosten um rund 15% auf 38,8 Mio. Euro zu steigern. Lohne jetzt der Einstieg?Denn das Management habe zudem die Ziele für 2022 konkretisiert: Der Umsatz solle nun zwischen 1,0 und 1,05 Mrd. Euro (zuvor: 0,95 bis 1,05 Mrd. Euro) liegen, die EBIT-Marge 7,0 bis 7,5% (zuvor: 6 bis 8%) betragen. Getragen werde die Anhebung am "unteren Ende" von einem dynamischen Q3. Isoliert betrachtet habe es hier einen Umsatzanstieg um fast 19% auf 279,8 Mio. Euro und eine Nettogewinnsteigerung um nahezu 63% auf 21,5 Mio. Euro gegeben. Grund hierfür sei laut Unternehmensangaben eine geringer als erwartete Gesamtbelastung aus steigenden Energie- und Materialkosten. Die Experten von "Der Anlegerbrief" passen ihre Schätzungen für das aktuelle Jahr und 2023 dementsprechend leicht an.Die Aktie habe zuletzt wieder zugelegt - und bei Vorlage der Zahlen leicht konsolidiert. Die Bewertung sei nach wie vor nicht günstig. Aufgrund der geplanten Investitionen in die Bahn-Infrastruktur und aus Klimaschutz-Aspekten stimme die Story unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vossloh-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:36,45 EUR +0,83% (31.10.2022, 11:23)