Kurzprofil Vossloh AG:



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, NASDAQ OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit tätiger, börsennotierter Technikkonzern. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur: Das Unternehmen bietet ein integriertes Angebot für den schienengebundenen Verkehr unter einem Dach an. Dies umfasst einzigartige, leistungsstarke Schlüsselprodukte und komplexe Systeme, darunter Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen, sowie innovative Dienstleistungen rund um den Lebenszyklus des Fahrwegs Schiene. (29.06.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Bahnzulieferer Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, NASDAQ OTC-Symbol: VOSSF) wird dank einer guten Nachfrage optimistischer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen rechne für 2023 nun mit einem Umsatz zwischen 1,125 und 1,2 (2022: 1,05) Mrd. Euro. Bisher habe der Konzern 1,05 bis 1,15 Mrd. Euro angepeilt. Vor allem der Bereich Core Components rund um Serienprodukte für die Bahninfrastruktur entwickle sich besser als gedacht, habe es zur Begründung geheißen.Auch die Prognose für das EBIT sei überarbeitet worden. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern sollten statt 79 bis 88 Mio. Euro jetzt 87 bis 94 (2022: gut 78) Mio. Euro hängen bleiben. Bezogen auf den neuen Mittelwert der Umsatzprognose ergebe sich damit eine Bandbreite für die EBIT-Marge zwischen 7,5 und 8,1 Prozent. Zuvor habe ein Wert zwischen 7,2 und 8,0 Prozent im Plan gestanden. Auch hier habe Vossloh auf den Geschäftsbereich Core Components verwiesen - er dürfte dank eines profitableren Projektmix wieder eine zweistellige Umsatzrendite erzielen, habe es geheißen.Grund genug für Christian Cohrs, die Kaufempfehlung für die Aktie zu bestätigen und das Kursziel von 48 auf 51 (aktuell: 40,75) Euro anzuheben. Die neuen Finanzziele bekräftigten eine große Nachfrage nach den Produkten des Herstellers von Bahntechnik, so der Experte von Warburg Research. Hinzu komme eine Entspannung der Kostensituation.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vossloh-Aktie: