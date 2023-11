Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vossloh: Hervorragende Resultate - AktienanalyseWeil die Geschäfte besser als gedacht laufen, hat der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, NASDAQ OTC-Symbol: VOSSF) seine Prognose erneut angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz solle 2023 jetzt zwischen 1,175 und 1,225 (2022: 1,05) Mrd. Euro liegen und das operative Ergebnis (EBIT) zwischen 94 bis 100 (2022: 78,1) Mio. Euro. Zuvor habe der Konzern Erlöse von 1,125 bis 1,2 Mrd. Euro und ein Betriebsergebnis von 87 bis 94 Mio. Euro angepeilt. Die Neunmonatszahlen sähen entsprechend aus: Getrieben von guten Geschäften mit Serienprodukten sowie individuell angepassten Systemen sei der Umsatz um 22,4 Prozent auf 925,9 Mio. Euro geklettert. Das EBIT habe sogar um fast 40 Prozent auf 76,9 Mio. Euro angezogen. Die Auftragseingänge hätten sich im Neunmonatszeitraum auf 945,5 Mio. Euro summiert - und würden damit nur knapp unter dem Rekordwert des Vorjahreszeitraumes von 962 Mio. Euro liegen."Ich freue mich sehr darüber, dass wir auch im dritten Quartal wieder hervorragende Resultate erzielt haben, die teilweise unsere eigenen Erwartungen übertroffen haben", so CEO Oliver Schuster. "Während des dritten Quartals haben wir in allen Geschäftsbereichen wichtige Meilensteine erreicht, die unsere ausgezeichnete Position im Wachstumsmarkt Bahninfrastruktur weiter festigen." Auch Analysten hätten von starken Zahlen gesprochen. Für sie sei es daher nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie wieder in die Gänge komme. Im Schnitt liegen die Kurserwartungen bei 46 Euro - und damit rund 23 Prozent über dem aktuellen Niveau, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2023)Börsenplätze Vossloh-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:37,65 EUR +1,48% (02.11.2023, 10:27)