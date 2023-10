Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

37,30 EUR 0,00% (16.10.2023, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

37,35 EUR +0,13% (16.10.2023, 09:38)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, NASDAQ OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit tätiger, börsennotierter Technikkonzern. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur: Das Unternehmen bietet ein integriertes Angebot für den schienengebundenen Verkehr unter einem Dach an. Dies umfasst einzigartige, leistungsstarke Schlüsselprodukte und komplexe Systeme, darunter Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen, sowie innovative Dienstleistungen rund um den Lebenszyklus des Fahrwegs Schiene. (16.10.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Vossloh-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) unter die Lupe.Unsere Zuversicht für Vossloh findet in den Zahlen ihren Niederschlag, im Kurs jedoch noch nicht, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Zum Halbjahr 2023 sei der Umsatz um über 35% auf 600,6 Mio. Euro gestiegen, das Konzernergebnis sei auf 29,4 Mio. Euro gesprungen (HJ 2022: 17,3 Mio. Euro). Dazu habe es eine Zielanhebung für Umsatz und EBIT gegeben.Nach neuen Schätzungen des Managements solle 2023 nun ein Umsatz zwischen 1,125 und 1,2 Mrd. Euro eingefahren werden (zuvor: 1,05 bis 1,15 Mrd. Euro). Das EBIT solle auf 87 bis 94 Mio. Euro (zuvor: 79 bis 88 Mio. Euro) klettern. Für die EBIT-Marge im Gesamtjahr - zum Halbjahr seien es 8,2% gewesen (Q1 2023: 5,5%) - gebe der Vorstand nun eine Range von 7,5 bis 8,1% (zuvor: 7,2 bis 8,0%) aus. Wenngleich die Experten für Vossloh bereits recht optimistisch gewesen seien, müssten sie ihre Schätzungen leicht anheben. Das komme nicht von ungefähr: Vossloh habe neben dem Ausbau der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn im Bereich der Schieneninstandhaltung weitere Verträge und Aufträge in China und Skandinavien akquiriert.Das mitunter marode Schienennetz in Deutschland, aber auch das Potenzial im europäischen Ausland und in China spiele Vossloh in die Karten. Der Aktienkurs folge dieser Entwicklung noch nicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vossloh-Aktie: