Vossloh-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":



Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Verkehrstechnik-Konzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) unter die Lupe.



88 Mrd. Euro wolle der Bund bis 2027 in das Schienennetz investieren. Das seien aussichtsreiche Rahmenbedingungen für den Bahninfrastruktur-Anbieter Vossloh. Das Q1 2023 habe einen Umsatzanstieg um über 15% auf 256,3 Mio. Euro gezeigt und auch das Nettoergebnis sei auf 4,8 Mio. Euro (Q1 2022: 3,6 Mio. Euro) vorangekommen.



Im saisonal schwächeren Q1 erfreue die Experten besonders die EBIT-Marge mit aktuell 5,5% (Q1 2022: 3,6%). Sie würden schätzen, dass für das Jahr 2023 der Vorjahreswert von 7,5% mindestens erreicht werde. Die Finanzziele für 2023 beim Umsatz von 1,05 bis 1,15 Mrd. Euro und beim EBIT von 79 bis 88 Mio. Euro seien aus der Sicht der Experten sogar am oberen Ende erreichbar. Dafür müsse der Bund seine Investitionspläne aber umsetzen: Laut einer Agenturmeldung solle zumindest für 43 Mrd. Euro die Finanzierung bereits im Bundeshaushalt fixiert sein. Neben dem Heimatmarkt komme auch aus China wieder Geschäft: Für den Neubau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke sei ein Auftrag über knapp 50 Mio. Euro akquiriert worden. Der Großteil hiervon solle auf das Jahr 2024 entfallen.



Das Umfeld sei für Vossloh nahezu ideal. Der politische Wille zum Schienenausbau sei vorhanden und in China würden sich die erwarteten Nachholeffekte zeigen.



Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sehen ihre positive Einschätzung bestätigt und erwägen den Einstieg in die Vossloh-Aktie. (Ausgabe 22 vom 10.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Vossloh (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, NASDAQ OTC-Symbol: VOSSF) ist ein weltweit tätiger, börsennotierter Technikkonzern. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur: Das Unternehmen bietet ein integriertes Angebot für den schienengebundenen Verkehr unter einem Dach an. Dies umfasst einzigartige, leistungsstarke Schlüsselprodukte und komplexe Systeme, darunter Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen, sowie innovative Dienstleistungen rund um den Lebenszyklus des Fahrwegs Schiene. (12.06.2023/ac/a/nw)



