XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

108,46 EUR -0,35% (20.11.2023, 14:29)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (20.11.2023/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Obwohl sich in diesem Jahr die Börsen weltweit bisher recht positiv hätten entwickeln können, habe sich die Aktie des deutschen Automobilkonzerns über weite Strecken hinweg recht schwach gezeigt. Die Relative Schwäche gegenüber dem DAX habe sich über viele Monate fortgesetzt. Seit Sommer sei es mit der Volkswagen-Aktie dann nachhaltig nach unten gegangen und es sei eine klare Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs im Chart zu sehen gewesen. Erst die letzten Handelstage hätten das bärische Treiben beendet und die Kurse hätten erstmals seit Monaten wieder sowohl die 20- als auch die 50-Tage-Linie zurückerobern können. Alles in allem eine vielversprechende Ausgangslage. Aber sei das bereits eine Trendwende?Dazu meine Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX: "Vorerst gibt es noch keinen Grund, euphorisch zu werden. Das Handelsvolumen der letzten Tage war eher schwach und somit sehen wir an der Börse aktuell eher eine technische Gegenreaktion als den Beginn einer fulminanten Rallye. Dennoch könnte sich daraus mehr ergeben. Die Kurse haben sich dem Pivot-Hoch von Oktober bei 110.80 EUR genähert. Sollte hier ein Ausbruch nach oben gelingen, könnte dies der Startschuss zu mehr werden. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob den Bullen dieses Unterfangen gelingen wird. Wichtig wäre nun, dass die Kurse zumindest die zurückeroberten gleitenden Durchschnitte nicht wieder nach unten verletzen."Mautz beurteile die Aussichten daher weiter neutral. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:108,54 EUR -0,46% (20.11.2023, 14:43)