Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank FED dürfte heute Abend mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut die Leitzinsen um 75 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent p.a. anheben, nachdem in der letzten Woche auch die Kernrate des PCE-Preisindex einen anhaltend hohen Inflationsdruck in den USA signalisierte, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Im Gegensatz zu EZB-Präsidentin Lagarde habe FED-Chef Powell keinen Anlass auf eine bereits stärkere Abkühlung der Konjunktur hinzuweisen. Trotz deutlich nachgebender Hauspreise und einer schwächeren globalen Konjunkturdynamik zeige sich die US-Volkswirtschaft weiterhin sehr robust. So würden die Einkaufsmanagerindizes zwar einen gewissen Bremseffekt signalisieren, allerdings sei vor allem der Arbeitsmarkt nach wie vor nahezu voll ausgelastet. Die Anzahl offener Stellen sei sogar wieder deutlicher über die Marke von 10 Millionen gestiegen. Auch die wöchentlich vermeldeten Erst- sowie Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung seien bisher auf niedrigen Niveaus geblieben. Entsprechend dürfte auch der Arbeitsmarktbericht am Freitag positiv ausfallen. Die Arbeitslosenquote werde nur leicht höher bei 3,6 Prozent erwartet. Arbeitnehmer hätten somit die Möglichkeit, größere Lohnsteigerungen durchzusetzen, wodurch die Inflation einen weiteren Anschub erhalte. Damit bestehet für die Aktienmärkte Enttäuschungspotenzial. Zuletzt seien die Kurse vor allem aufgrund der Hoffnung auf einen zeitnah weniger restriktiven geldpolitischen Kurs gestiegen. (02.11.2022/ac/a/m)





