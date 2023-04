Relativ geringerer Verschuldungsgrad: Börsennotierte Immobilien würden etwa halb so viel Fremdkapital wie private Immobilien nutzen, wobei öffentliche REITs derzeit mit einem Beleihungssatz von etwa 30% kapitalisiert seien, verglichen mit privaten CRE, die in diesem Zyklus etwa 64% Fremdkapital aufgenommen hätten. Gemessen am Verhältnis Schulden/EBITDA (eine Kennzahl, die die Experten bevorzugen würden, weil sie das "V" im Beleihungswert von jeglicher Subjektivität befreie), sei der Verschuldungsgrad börsennotierter Immobilien derzeit so niedrig wie nie zuvor. Gleichzeitig sei die Laufzeit börsennotierter Immobilien mit durchschnittlich sieben Jahren so lang wie nie zuvor. Die Experten seien der Meinung, dass börsennotierte REITs aufgrund des geringeren Gesamtverschuldungsgrads und des geringeren Refinanzierungsrisikos generell ein vergleichsweise geringeres Risiko aufweisen würden als private Immobilen.



Büroimmobilien würden nur einen kleinen Teil der börsennotierten REITs ausmachen: "Gewerbeimmobilien" sei ein zu weit gefasster Begriff. CRE bestehe aus mindestens 16 verschiedenen Immobilientypen, mit oftmals soliden Fundamentaldaten, die auch in einem Abschwung stabil bleiben dürften, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Eine Ausnahme würden Büroimmobilien bilden, vor allem solche von geringerer Qualität, die unter erheblicher Druck stünden. Drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie liege die Auslastung der Büros in den USA immer noch bei 50% des Niveaus vor Corona.



Die Experten würden dies für ein schlechtes Omen für die künftige Belegung und das Mietniveau halten. Schließlich würden die Mietverträge auslaufen und die Mieter von Bürogebäuden würden ihre Immobilienausgaben überdenken, insbesondere wenn die Mietverträge in einem schwächeren Konjunkturumfeld auslaufen würden. Einigen Schätzungen zufolge lägen die Büroimmobilienwerte heute etwa 25 bis 30% unter dem Niveau vor der Pandemie, wobei Büros der Klassen B und C noch schlechter abschneiden würden. Sollten diese Prognosen zutreffen, würden Bürokredite, die in den vergangenen Jahren mit einem Beleihungsauslauf von über 60% vergeben worden seien, verstärkt ins Visier geraten oder auszufallen drohen. Die Finanzierung von Bürogebäuden dürfte in Zukunft schwieriger und kostspieliger werden. Bürokredite würden etwa 16% der Bankkredite für CRE und einen erheblichen Prozentsatz der CRE-Kredite in Privatbesitz ausmachen.



Die Experten seien der Ansicht, dass etwaige bevorstehende Krisen bei Gewerbeimmobilien stark von Büroimmobilien dominiert werden dürften. Dieser Sektor mache nur 6% der Marktkapitalisierung von US-REITs aus. Das Büro-Exposure könne von aktiven börsennotierten Immobilienmanagern angepasst werden, da sie auf veränderte Marktbedingungen reagieren und diese für sich nutzen könnten.



Besserer Kapitalzugang: Sobald sich die Bedingungen auf dem Kreditmarkt verschärfen würden, werde der Zugang zu Kapital immer wichtiger. Sowohl Eigentümer börsennotierter als auch privater Immobilien könnten über Bankkredite und CMBS-Märkte (Commercial Mortgage-Backed Securities) Geld aufnehmen. Börsennotierte Immobiliengesellschaften könnten auch börsennotierte Anleihen ausgeben, wobei die meisten öffentlichen REITs Investment-Grade-Kreditnehmer auf den Märkten für unbesicherte Schuldtitel seien. Den Experten seien keine nicht börsennotierten REITs bekannt, die die Märkte für unbesicherte Schuldtitel genutzt hätten, aber sie stünden für erstklassige börsennotierte REITs weiterhin zur Verfügung.



Börsennotierte REITs könnten sich auch über Nacht Kapital über den Aktienmarkt aufnehmen, während private Immobilieneigentümer einen komplexeren und daher wesentlich langsameren Prozess der Mittelbeschaffung durchlaufen würden. Im gegenwärtigen Umfeld sei die Finanzierung in der Regel schwieriger, da viele der größten privaten Immobilienfonds derzeit "geschlossen" seien und Rücknahmen einschränken würden.



Verzögerung bei der privaten Bewertung: Die börsennotierten Immobilienmärkte hätten die verschiedenen Risiken im Zusammenhang mit der anhaltenden Zinsanhebung durch die US-Notenbank eingepreist, wobei US-REITs seit Anfang 2022 um 25% gefallen seien. Private Immobilien, bei denen die Betreiber ihre Bewertungen selbst angeben würden, hätten seit Anfang 2022 einen Wertzuwachs von 7,5% verzeichnet. Börsennotierte Immobilien würden von Aktieninvestoren etwa 250 Mal pro Jahr neu bewertet - an jedem Tag, an dem die Börse geöffnet sei. Im Gegensatz dazu würden private Immobilien vier bis zwölf Mal pro Jahr neu bewertet, und die Verwalter hätten einen Ermessensspielraum bei den ausgewiesenen Bewertungen.



Auch wenn sich die künftigen Nachrichten auf sinkende Immobilienwerte und die "Notlage" von Gewerbeimmobilien konzentrieren würden, sollten die Anleger bedenken, dass sich 90% der Gewerbeimmobilien in Privatbesitz befinden würden. Die meisten Schlagzeilen würden sich daher auf die von privaten Verwaltern gemeldeten Werte beziehen. Ferner sollte bedacht werden, dass die Preise für börsennotierte Immobilien 2022 bereits erheblich angehoben worden seien, was für private Immobilien nicht der Fall gewesen sei. Die angegebenen privaten Immobilienwerte würden den börsennotierten Immobilienwerten meist mit einer gewissen Verzögerung folgen - die börsennotierten Märkte hätten bereits erlebt, was den privaten Immobilien wahrscheinlich noch bevorstehe.



Engere Kreditmärkte würden das Investitionsumfeld schwieriger machen. Sie würden auch dazu führen, dass riskantere Kapitalstrukturen als solche erkannt würden. Börsennotierte Immobiliengesellschaften würden meist mit einem halb so hohen Verschuldungsgrad wie private Unternehmen arbeiten, seien nur in geringem Maße kurzfristigen Fälligkeiten ausgesetzt und hätten Zugang zu mehr Formen von Fremd- und Eigenkapital als andere Arten von Immobilienbesitz. Börsennotierte Unternehmen hätten außerdem bereits einen Großteil der "Notlage" erlebt, die auftreten könnte, wenn private Immobilieneigentümer schließlich gezwungen seien, Abschreibungen vorzunehmen. Es werde sicherlich weitere Volatilität geben, aber Anleger börsennotierter Immobilien sollten sich damit trösten, dass börsennotierte REITs in Zeiten sich verschärfender Kreditbedingungen besser positioniert seien als je zuvor.



Mit ihrem meist relativ geringeren Leverage und dem breiteren Kapitalzugang dürften börsennotierte REITs in der Lage sein, in die "Offensive" zu gehen und von Notverkäufen privater Immobilieneigentümer zu profitieren. Nicht alle Formen des gewerblichen Immobilieneigentums seien gleich. Die Experten würden glauben, dass die Zeit für börsennotierte REITs gekommen sei, aus ihren vielen Vorteilen Kapital zu schlagen. (03.04.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen haben wir die Auswirkungen einer der aggressivsten Straffungsmaßnahmen der US-Notenbank (FED) beobachtet, die sich in Stresssymptomen im Bankensystem manifestiert, so Greg Kuhl von Janus Henderson Investors.Dazu würden die zweit- und drittgrößten Bankenpleiten in der Geschichte der USA und das Ende der Credit Suisse, eines 165 Jahre alten globalen Instituts, gehören. Es scheine logisch, nach solchen Ereignissen eine Verschärfung der Bedingungen für das gesamte Finanzsystem zu erwarten. Einige Indikatoren würden bereits darauf hindeuten. So habe der Bloomberg US Financial Conditions Index am 8. März (unmittelbar vor den Bankenpleiten) etwas lockerere Finanzbedingungen als durchschnittlich angezeigt, während er am 20. März eine Verschärfung der Bedingungen um etwa 40% angezeigt habe.Ob es sich bei den Bankenausfällen um idiosynkratische (endemische) Ereignisse handle oder ob sie das Ende eines Kreditzyklus markieren würden, werde sich erst im Nachhinein herausstellen. Das Team von Janus Henderson Investors rechne jedoch derzeit mit einer geringeren Kreditverfügbarkeit und größeren Credit Spreads auf kurze bis mittlere Sicht.Etwa 90% der Gewerbeimmobilien ("Commercial Real Estate", CRE) würden sich in Privatbesitz befinden, und die meisten privaten Eigentümer von Gewerbeimmobilien würden ihre Immobilien hauptsächlich mit Fremdkapital finanzieren (wobei der durchschnittliche CRE-Kredit seit 2011 bei etwa 64% des Beleihungswerts liege). Aus diesem Grund seien die Kosten und die Verfügbarkeit von Krediten wichtige Faktoren für die allgemeine Verfassung und das Bewertungsniveau des CRE-Marktes.In den kommenden Monaten dürften die Nachrichten und die allgemeine Besorgnis über Spannungen auf den Gewerbeimmobilienmärkten zunehmen, vor allem im Zusammenhang mit den folgenden Transmissionsmechanismen der Schuldenmärkte:2) Neue CRE-Darlehen, einschließlich der Refinanzierung fällig werdender CRE-Kredite, würden wahrscheinlich mit niedrigeren Beleihungsausläufen gezeichnet, würden höhere Kupons verlangen und seien generell weniger verfügbar. Dies würde zu einer Verringerung oder Abschaffung des Eigenkapitals für Kreditnehmer bei der Refinanzierung führen und bedeuten, dass neue Akquisitionen zu niedrigeren Preisen getätigt werden müssten, damit die Eigenkapitalgeber ihre Renditeziele erreichen könnten.Neben einem Überblick darüber, wie sich die Kreditmärkte auf den gewerblichen Immobilienmarkt auswirken könnten, sei es nach Erachten der Experten entscheidend, einige sehr wichtige Unterschiede zwischen börsennotierten Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts oder REITs) und privaten Immobilienfonds (nicht börsennotierte REITs, Private Equity) hervorzuheben: