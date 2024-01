Die Erholung der US-Wirtschaft sei vor allem durch einen Aufschwung im Dienstleistungssektor vorangetrieben worden, aber auch der Einzelhandel habe eine Trendwende erlebt, nachdem die Daten des US-Handelsministeriums für Dezember über den Erwartungen gelegen hätten. Mehrere Wirtschaftsexperten hätten daraufhin ihre Wachstumsprognosen für das vierte Quartal angehoben.



"Die europäischen Privatanleger waren im November in Bezug auf die drei großen US-Indices extrem pessimistisch gestimmt und der SERIX für den S&P 500, den NASDAQ 100 und den DOW JONES lag so tief wie seit dem Sommer 2021 nicht mehr. Obwohl die Stimmung insgesamt immer noch eher pessimistisch ist, schien sich diese im Dezember abzuschwächen, wie die SERIX-Daten zum Jahresende zeigen", so Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets.



"Trotz der ermutigenden Wirtschaftsaussichten und der Erholung der zugrunde liegenden Marktindizes deuten unsere Daten darauf hin, dass die europäischen Privatanleger in Bezug auf die USA nach wie vor vorsichtig sind, auch wenn die kürzliche Entspannung der finanziellen Situation zu einer bemerkenswerten Veränderung im Handelsverhalten der Privatanleger beigetragen zu haben scheint", füge Hall hinzu.



Spectrum Dezember-Daten



Im Dezember 2023 seien 123,6 Millionen Wertpapiere auf Spectrum gehandelt worden, wobei 34,6% der Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d. h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattgefunden hätten.



83,8% der gehandelten Wertpapiere hätten sich auf Indices bezogen, 9,7% auf Währungspaare, 3,7% auf Rohstoffe, 2,6% auf Aktien und 0,2% auf Kryptowährungen, wobei die drei am häufigsten gehandelten Basiswerte der DAX 40 (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) (28,2%), der NASDAQ 100 (23,6%) und der S&P 500 (17,4%) gewesen seien.



Betrachte man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrundeliegenden Werte, so sei der DAX 40 mit 97 Punkten unverändert im pessimistischen Bereich geblieben, der NASDAQ 100 sei leicht auf 98 Punkte angestiegen, ähnlich wie der S&P 500, der einen Anstieg auf anhaltend negative 95 Punkte verzeichnet habe. (17.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Spectrum Markets ("Spectrum"), der paneuropäische Handelsplatz für Wertpapiere mit Sitz in Frankfurt, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für den Monat Dezember veröffentlicht, so die Experten von Spectrum Markets.Diese würden Anzeichen für eine vorsichtige Erholung der Stimmung gegenüber US-Indizes erkennen lassen, da die Konjunktur in Amerika angezogen habe.Die SERIX-Stimmung für die drei wichtigsten US-Indices habe sich im Dezember nach einem starken Einbruch im November deutlich verbessert, sei jedoch hinter den positiven Erwartungen zurückgeblieben. Der S&P 500 sei von 89 auf 95 gestiegen, der NASDAQ 100 von 93 auf 98 und der DOW JONES ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) geringfügig von 95 auf 96.Der SERIX-Wert zeige die Stimmung der Privatanleger an, wobei eine Zahl über 100 für eine optimistische Stimmung und eine Zahl unter 100 für eine pessimistische Stimmung stehe.Der Vertrauenszuwachs resultiere aus dem ungewöhnlichen Rückgang der US-Inflation nach dreieinhalb Jahren. Dies habe zu erhöhten Investitionsausgaben geführt, was wiederum die Erwartungen der Finanzmärkte beflügelt habe. Die Andeutung der US-Notenbank, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2020 zu senken, habe möglicherweise weiter zu diesem positiven Stimmungsumschwung beigetragen.