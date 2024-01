Der Aufschwung an den Aktienmärkten im Jahr 2023 habe sich auf eine Handvoll Aktien konzentriert. Die Experten würden damit rechnen, dass der Einfluss dieser "Magnificent Seven" im Jahr 2024 zurückgehen und dass der Aktienmarkt an Breite gewinnen werde. Das wäre ein gutes Signal. Denn je breiter eine Aufwärtsbewegung an der Börse sei, desto stabiler verlaufe sie erfahrungsgemäß.



Eine erste Richtungsweisung dürfte die in den kommenden Tagen an Fahrt aufnehmende Berichtssaison zum vierten Quartal geben. Das Researchhaus Factset erwarte für das Schlussquartal 2023, dass die Unternehmensgewinne im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) im Durchschnitt um rund 1 Prozent gegenüber dem vierten Quartal des Vorjahres gestiegen sein dürften. Zu den attraktiven Sektoren zähle Factset weiterhin den Tech-Bereich, der mit vielen Innovationen aufwarte, wie die CES-Messe, die diese Woche in Las Vegas stattfinde, zeige. Dort würden Künstliche Intelligenz, vernetztes Fahren und Computerchips dieses Jahr die Themen setzen.



Für das Gesamtjahr 2024 seien die Analysten recht optimistisch gestimmt. Für den marktbreiten Index S&P 500 würden sie mit einem Gewinnwachstum von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr rechnen. In der Eurozone lägen die Erwartungen der Analysten für das Wachstum der Unternehmensgewinne bei 4,7 Prozent.



Fakten wie diese würden die Experten für 2024 verhalten optimistisch bleiben lassen. Insgesamt seien sie in Aktien aktuell neutral positioniert. Sollte es zu einem Kursrückgang infolge einer Rezession kommen, die sie derzeit allerdings nicht erwarten würden, dann würden sie die Aktienquoten deutlich erhöhen. Bei ihren Engagements würden sie sich weiterhin auf Aktien mit einer hohen Kapitaleffizienz, klaren Wettbewerbsvorteilen, einem hohen strukturellen Wachstum und einer moderaten Bewertung konzentrieren.



Aufgrund der stark gestiegenen Zinsen seien Anleihen wieder eine zentrale Anlageklasse. Allen voran Unternehmensanleihen würden attraktive Risikoprämien im Jahr 2024 versprechen. Anleihekäufer könnten von Renditen aktuell um die 4 Prozent für Euro-Anleihen solider Unternehmen mit einem Rating im Investment-Grade-Bereich profitieren. "Somit gehen wir in dieses Jahr 2024 einerseits mit einem klaren Blick auf die Risiken und andererseits mit der Erwartung, dass auch dieses Jahr wieder interessante Anlagechancen bieten dürfte", so Jan Viebig. (15.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wir sind für die Aktienmärkte verhalten optimistisch, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Es sei richtig, dass die Notenbanken schon über Leitzinssenkungen im Jahr 2024 nachdenken würden. Doch diese dürften niedriger ausfallen, als es der Markt erwarte. Im Durchschnitt würden die Marktteilnehmer derzeit Leitzinssenkungen in den USA und Europa in Höhe von jeweils rund 150 Basispunkten oder 1,5 Prozent erwarten.Die Experten würden für 2024 vier Zinssenkungen in Höhe von je 25 Basispunkten erwarten. Sicher, der Rückgang der Inflation in den USA und dem Euroraum habe die Tür für Leitzinssenkungen geöffnet. Doch die Kerninflation, aus der die volatilen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert seien, sei immer noch hoch: In den USA habe sie im Dezember 2023 bei 3,9 Prozent gelegen, im Euroraum im Dezember 2023 bei 3,4 Prozent. Für die Zentralbanken sei es ratsam, die Zinsen nicht zu schnell zu senken, da der letzte Kampf gegen die Inflation oftmals der schwierigste sei.